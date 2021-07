आलिया भट्ट के प्रोडक्शन में काम करना चाहते हैं शाहरुख खान, बोले- समय पर आऊंगा छोटू

आलिया भट्ट ने अपनी फिल्म डार्लिंग्स की शूटिंग शुरू कर दी है. ऐसे में उन्हें शाहरुख खान ने शुभकामनाएं दी हैं. साथ ही रिक्वेस्ट की है कि आलिया अपने अगले प्रोडक्शन में उन्हें कास्ट कर लें. फिल्म डार्लिंग्स को आलिया भट्ट अपने प्रोडक्शन हाउस Eternal Sunshine Productions के तले बना रही हैं. यह बतौर प्रोड्यूसर उनकी पहली फिल्म है. वहीं शाहरुख खान भी अपने प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के साथ डार्लिंग्स को को-प्रोड्यूस कर रहे हैं.

शाहरुख ने मांगा आलिया से काम

डार्लिंग्स के सेट्स से आलिया भट्ट ने अपने पहले दिन की तस्वीरें शेयर की हैं. उन्होंने बताया कि कैसे वह अपनी हर फिल्म को करने से पहले नर्वस होती है. ऐसे में शाहरुख खान ने आलिया भट्ट के ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा, 'इस प्रोडक्शन के बाद प्लीज मुझे अपने अगले प्रोडक्शन में साइन कर लेना छोटू. मैं शूट के लिए समय पर आऊंगा और बहुत प्रोफेशनल रहूंगा..प्रॉमिस.'

After this production please sign me up for your next home production little one. I will come in time for the shoot and be very professional..promise! https://t.co/rXzha7LmZR

नर्वस हैं आलिया भट्ट

आलिया भट्ट के ट्वीट की बात करें तो उन्होंने सेट्स से तस्वीरें शेयर की हैं. आलिया लिखती हैं - 'डार्लिंग्स का पहला दिन. बतौर प्रोड्यूसर मेरी पहली फिल्म है लेकिन मैं हमेशा एक एक्टर पहले रहूंगी (वैसे यहां मैं एक नर्वस एक्टर हूं). मुझे नहीं पता यह क्या है...किसी भी नई फिल्म को शुरू करने से एक रात पहले मेरे शरीर में अजब-सी नर्वस एनर्जी होती है. मैं पूरी रात अपनी लाइन्स को खराब करने का सपना देखती हूं...परेशान हो जाती हूं और लेट होने के डर से 15 मिनट पहले ही सेट पर आ जाती हूं.'

day one of DARLINGS! ☀️☀️

my first film as a producer but I will always be an actor first & forever

(in this case a very nervous actor)



I don’t know what it is .. a night before I start a new film I get this nervous tingling energy all over my body.. i dream all night about pic.twitter.com/KvACzfrum2