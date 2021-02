शाहरुख खान की इस सुपरहिट फिल्म ने पूरे किए 11 साल, एक्टर ने कहा शुक्रिया

फिल्मों के साथ कलाकारों का व्यक्तिगत रूप से एक खास लगाव हो जाता है. तभी को फिल्मों की रिलीज डेट पर स्टार्स उनकी यादों में गुम नजर आते हैं. कुछ-कुछ फिल्में कई माइनों में सितारों के लिए इतनी खास होती हैं जिन्हें वे कभी नहीं भुला पाते. बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के करियर की भी एक बेहद खास फिल्म ने अपनी रिलीज के 11 साल पूरे कर लिए हैं. फिल्म का नाम है माई नेम इज खान. इस खास मौके पर शाहरुख खान ने भी फिल्म से जुड़ी यादें ताजा की हैं.

शाहरुख खान ने अपनी एक तस्वीर शेयर की जिसमें वे बड़े बाल और ब्लैक-ग्रे दाढ़ी में नजर आ रहे हैं. इसी के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा- हर साल अपनी फिल्मों का जश्न मनाना अब बार-बार की बात लगने लगी है. ये ए माइलस्टोन की जगह हर साल मनाए जाने वाले बर्थडे की जगह लगता जा रहा है. मगर अभी देखा की माई नेम इस खान को 11 साल हो गए हैं तो ये कहना जरूरी समझा कि फिल्म में शामिल हर एक शख्स ने अपना काम बेखूबी किया था.

Find celebrating ‘X’ number of yrs of a film on social media repetitive , as its become more like a yearly birthday wish rather than a milestone. But just saw #11YearsOfMyNameIsKhan and felt like saying, I think everybody involved with the film did a very fine job of it. pic.twitter.com/zJE8PkxeHG