केके की मौत के बाद डर गए थे शान, तुरंत कराया MRI, बोले- वो कोई नशा नहीं करते थे...

शान ने केके को याद करते हुए बताया कि उनकी मौत ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया. केके के साथ शान ने 20 से ज्यादा सुपरहिट गाने गाए हैं. वो बिल्कुल सादा जीवन जीते थे, उन्हें हार्ट अटैक आना हर किसी के लिए शॉकिंग घटना थी.

कभी ड्रिंक नहीं करते थे केके- बोले शान (Photo: ITG)
31 मई 2022 को भारतीय संगीत जगत ने एक बड़ा सितारा खो दिया, जब मशहूर प्लेबैक सिंगर कृष्णकुमार कुन्नथ यानी केके ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया. केके का निधन हार्ट अटैक की वजह से हुआ था, जो सभी के लिए एक बड़ा झटका था. उनके करीबी दोस्त रहे सिंगर शान ने उनके साथ बिताए पल याद किए और बताया कि कैसे उनके मन में भी डर समा गया था. 

केके के जाने का सदमा

शान से जब केके के साथ काम करने के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा गाने सिंगर ने केके के साथ ही गाए हैं. उन्होंने केके को एक बेहद सादा और घर में रहने वाला इंसान बताया, जिसे पार्टी करने का कोई शौक नहीं था और जो सिर्फ गाना चाहता था.

मनीष पॉल से बातचीत में केके के साथ अपने रिश्ते पर बात करते हुए शान ने कहा- वो उस समय अपने करियर के पीक पर थे, उनकी आवाज अपने सबसे अच्छे दौर में थी. वो बहुत जल्दी चले गए और हम उनकी आवाज से बहुत कुछ खो बैठे. मैं उनके बहुत करीब था. मैंने उनके साथ सबसे ज्यादा डुएट गाए हैं, यहां तक कि श्रेया घोषाल, सुनिधि चौहान या अलका याज्ञनिक से भी ज्यादा. हमने 20 से ज्यादा गाने साथ में किए, जिनमें से कम से कम 12 सुपरहिट रहे. सिर्फ गाने ही नहीं, हमने साथ में कई शो किए और खूब ट्रैवल भी किया.

शान ने केके को अपनी प्रेरणा बताते हुए कहा- हर बार जब मैं उन्हें देखता था, तो सोचता था, मुझे इनके जैसा बनना है. जिस तरह वो खुद को और अपने परिवार को समय देते थे. मैं ऐसा नहीं कर पाता था क्योंकि मुझे पार्टी करना पसंद है. मैंने उन्हें थोड़ा पार्टी के लिए मनाने की कोशिश भी की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ. वो सिर्फ दो पार्टियों में गए थे और वो दोनों मेरे घर पर थीं. यहां तक कि टीवी शो के लिए भी उन्हें बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता था. वो बस अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते थे.

ना पीते-ना स्मोक करते थे केके

शान ने ये भी बताया कि केके की लाइफस्टाइल बहुत हेल्दी थी, इसलिए उनका हार्ट अटैक से निधन होना सबके लिए और भी ज्यादा हैरान करने वाला था.

शान ने कहा- केके न तो स्मोक करते थे और न ही शराब पीते थे. वो भारी खाना भी नहीं खाते थे और उन्हें कोलेस्ट्रॉल की कोई दिक्कत नहीं थी. वो स्विमिंग और योग करते थे. ऐसे में वो आखिरी इंसान थे, जिनके बारे में कोई सोच सकता था कि उन्हें हार्ट अटैक आएगा. वो बहुत ज्यादा शो भी नहीं करते थे. उस वक्त वो लगातार कॉलेज शो कर रहे थे, वो भी इसलिए क्योंकि सारे शो एक ही शहर में थे.

उन्होंने आगे कहा- हम सब लगातार शो करते थे, बिना रुके ट्रैवल करते थे और शो के बाद पार्टियों में जाते थे. कभी इस बारे में सोचा ही नहीं. लेकिन केके के साथ जो हुआ, उसके बाद मेरा परिवार बहुत डर गया. मैंने MRI तक करवा ली, क्योंकि अगर ऐसा केके के साथ हो सकता है तो किसी के साथ भी हो सकता है. हम सब सदमे में थे और मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ था. आज भी उनकी आवाज मेरे कानों में गूंजती रहती है.

---- समाप्त ----
