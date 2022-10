Shiv Kumar Khurana Death: विनोद खन्ना को हीरो बनाने वाले डायरेक्टर शिव कुमार खुराना नहीं रहे, 83 साल में ली अंतिम सांस

दिग्गज फिल्म डायरेक्टर शिव कुमार खुराना अब हमारे बीच नहीं रहे. 83 साल की उम्र में उनका निधन हो गया. वे लंबे समय से उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे. गुरुवार को मुंबई में डायरेक्टर ने अंतिम सांस ली.

शिव कुमार खुराना का निधन

शिव कुमार खुराना ने अपने लंबे करियर में कई हिट फिल्में दी थीं. उनके निर्देशन में सोने की जंजीर, बदनाम, मिट्टी और सोना, इंतकाम की आग, हम तुम और वो, बे आबरु, दगाबाज, अंग से अंग लगाले, बद नसीब जैसी मूवी बनी थीं. सोशल मीडिया पर सेलेब्स ने शिव कुमार खुराना की मौत पर शोक जताया है. विंदू दारा सिंह ने डायरेक्टर को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी है. सूत्रों के मुताबिक, शिव कुमार खुराना की प्रेयर मीट 28 अक्टूबर को शाम 4-5 बजे मुंबई में रखी गई है. डायरेक्टर अपने पीछे पत्नी और दो बेटों को छोड़ गए हैं.

Director #ShivKumar who had given break to #vinodkhanna as hero in "Hum Tum Aur Woh" and launched @RealVinduSingh in "Karan" expired. 🙏