एक्टर सतीश कौशिक को हुआ कोरोना, घर में हुए क्वारनटीन

देश में एक बार फिर कोरोना वायरस महामारी बढ़ती नजर आ रही है. आम लोगों के साथ ही साथ बॉलीवुड सेलेब्स भी इसकी चपेट में दोबारा आने लगे हैं. मुंबई में कई बॉलीवुड सेलेब्स को कोरोना संक्रमित पाया गया है और इसी लिस्ट में एक्टर सतीश कौशिक का नाम भी जुड़ गया है. इस बात की जानकारी खुद सतीश कौशिक ने सोशल मीडिया पर भी दी है.

कोरोना संक्रमित हुए सतीश

सतीश कौशिक ने एक पोस्ट शेयर करते हुए अपने फैन्स को इस बात की जानकारी दी है कि वह कोरोना की चपेट में आ गए हैं. इसके साथ ही सतीश ने उनके संपर्क में आए लोगों को कोरोना टेस्ट कराने की भी सलाह दी है. सतीश ने लिखा- 'मैं कोरोना वायरस की चपेट में आ गया हूं. बीते कुछ दिन में मेरे संपर्क में आए लोगों से जांच कराने का अनुरोध करता हूं. मैं घर में क्वारनटीन हूं. आपका प्यार, दुआएं और आशीर्वाद मेरी मदद करेंगी. धन्यवाद.'

Attention please!! I have been tested Covid positive. I would request everyone to get tested, who came in contact with me in the last few days. I am home quarantined. Your love, best wishes & blessings will help. Thanks.