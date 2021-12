Janhvi Kapoor-Ananya Panday को अपना कॉम्पिटिशन नहीं मानती Sara Ali Khan, एक्ट्रेस ने बताई वजह

बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान काफी प्रॉमिसिंग एक्टर्स में से एक हैं. सारा कुछ ही फिल्मों का हिस्सा बनी हैं, लेकिन इन्होंने अपने फैन्स बनाए हैं. परफॉर्मेंस और एक्टिंग के दम पर यह आज इस मुकाम पर पहुंच पाई हैं. सारा अली खान ने अपने शुरुआती करियर में ही कई बड़े एक्टर्स के साथ काम किया है. सारा, अनन्या, राधिका मदान और जाह्नवी कपूर से काफी आगे हैं. सारा अली खान सभी के साथ अच्छा बॉन्ड शेयर करती हैं. हाल ही में एक इंटरव्यू में सारा ने बताया कि आखिर वह इन तीनों ही एक्ट्रेसेस से इनसिक्योर महसूस क्यों नहीं करती हैं.

सारा ने रखी अपनी बात

आरजे सिद्धार्थ कनन संग बातचीत में सारा अली खान ने कहा, "मैं अपनी स्किन में काफी आरामदायक महसूस करती हूं तो इनसिक्योरिटी का सवाल ही पैदा नहीं होता है. कॉम्पिटिशन है, लेकिन हम सभी के बीच में काफी अच्छी बॉन्डिंग है जो हमारे रिलेशन्स को काम के पीछे खराब नहीं होने देती है." सारा ने बताया कि किस तरह कोविड-19 ने सभी के करियर को पीछे कर दिया है.

Update| Sara and Janhvi spotted at the Kedarnath mandir yesterday ❤️#SaraAliKhan #JanhviKapoor @SaraAliKhan pic.twitter.com/Or3vZD8O3a