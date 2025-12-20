scorecardresearch
 
दीपिका से विवाद के बीच रणवीर सिंह के फैन हुए संदीप रेड्डी वांगा, 'धुरंधर' की तारीफ में बोले....

हाल ही में 'स्पिरिट' को लेकर दीपिका पादुकोण के साथ कथित मनमुटाव की खबरों के बाद सुर्खियों में आए फिल्ममेकर संदीप रेड्डी वांगा ने अब उनके पति रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' में परफॉर्मेंस की तारीफ की है.

रणवीर के फैन हुए संदीप रेड्डी वांगा (Photo: x/@imvangasandeep/@jiostudios)
रणवीर के फैन हुए संदीप रेड्डी वांगा (Photo: x/@imvangasandeep/@jiostudios)

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' ने इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर एक तरफा कब्जा कर रखा है. महज 15 दिनों में इस फिल्म ने सबसे तेज 500 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. इस फिल्म की सभी तारीफ कर रहे हैं और अब इसमें फिल्ममेकर संदीप रेड्डी वांगा का नाम भी जुड़ गया है.

फिल्ममेकर संदीप रेड्डी वांगा ने फिल्म धुरंधर की जमकर तारीफ की. उन्होंने डायरेक्टर आदित्य धर, एक्टर अक्षय खन्ना और रणवीर सिंह की जमकर तारीफ की. उनकी पोस्ट पर आदित्य धर का रिएक्शन भी आया है.

जानिए क्या कहा संदीप रेड्डी वांगा ने?
डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने अपने एक्स पर 'धुरंधर' का रिव्यू करते हुए लिखा, 'धुरंधर एक ऐसे इंसान की तरह बनाई गई है जो ज्यादा बोलता नहीं, लेकिन उसमें मर्दाना रीढ़ की हड्डी है. धुरंधर नाम फिल्म पर बिल्कुल सही बैठता है क्योंकि फिल्म पूरे रौब और ताकत के साथ आगे बढ़ती है. प्रेजेंटेशन बहुत साफ है, कहीं कोई उलझन नहीं. म्यूजिक, एक्टिंग, स्क्रीनप्ले  और डायरेक्शन, सब बहुत ऊंचे स्तर के हैं.'

वांगा ने आगे अक्षय खन्ना और रणवीर सिंह की तारीफ करते हुए लिखा, 'हवा में घुल गए और बिना किसी मेहनत के किरदारों में गायब हो गए. धन्यवाद आदित्य धर जिन्होंने अनकहे बलिदानों की अहमियत सबको महसूस कराई.'

आदित्य धर ने दिया ये रिप्लाई
वहीं संदीप रेड्डी वांगा की तारीफ पर आदित्य धर ने रिप्लाई करते हुए लिखा, 'धन्यवाद, मेरे प्यारे संदीप. तुम्हारी तरफ से यह सुनकर बहुत अच्छा लगा. मैं हमेशा से तुम्हारी उस निडरता का कायल रहा हूं जिसके साथ तुम अपने सिनेमा के साथ खड़े रहते हो और बिना किसी माफी के, मर्दाना कहानी कहने में तुम्हारा विश्वास. धुरंधर को ईमानदारी, संयम और दृढ़ विश्वास के साथ बनाया गया था. तुम्हारे शब्द उस सफर को एक खामोश पुष्टि देते हैं. तुम्हारी जैसी आवाजों के लिए आभारी हूं जो भारतीय सिनेमा को ईमानदार, जमीनी और मजबूत बनाए रखती हैं.'

आदित्य ने आगे लिखा, 'दो फिल्ममेकर, अलग-अलग रास्ते - फिर भी भाईचारे के साथ एक मजबूत सिनेमा और हमारे देश के लिए एक बेहतर कल की ओर बढ़ रहे हैं. सिनेमा बहादुरों को याद रखता है, सहमत होने वालों को नहीं.'

दीपिका से विवाद में हुई खूब चर्चा
गौरतलब है कि इस साल संदीप रेड्डी वांगा और एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के बीच फिल्म स्पिरिट को लेकर विवाद हुआ था. तथाकथित तौर पर दीपिका ने काम करने के घंटों (8 घंटे शिफ्ट) की डिमांड रखी थी. जिसके बाद उन्हें इस फिल्म से हटा दिया गया था. तब वांगा ने दीपिका पर 'डर्टी पीआर' और स्क्रिप्ट लीक करने के आरोप लगाए थे. अब वांगा ने दीपिका पादुकोण के पति और एक्टर रणवीर सिंह की तारीफ की है. देखना दिलचस्प होगा कि रणवीर का क्या जवाब रहता है.

---- समाप्त ----
