क्या कहना में सैफ अली खान के रोल को रिजेक्ट कर चुके हैं समीर सोनी, बताई यह वजह

दिल्ली के जन्मे समीर सोनी ने जब मुंबई आकर अपनी किस्मत आजमानी चाही, तो उनके लिए बाकी आउटसाइडर्स की तुलना में राहें उतनी मुश्किल नहीं थी. अपनी जन्मदिन की शुरुआत समीर शूटिंग से ही कर रहे हैं. समीर जोया अख्तर संग एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं. हालांकि इस प्रोजेक्ट के बारे में ज्यादा बात न करते हुए समीर ने हमसे अपनी जिंदगी के उतार-चढ़ाव पर बातचीत की है.

आजतक डॉट इन से बातचीत के दौरान समीर बताते हैं, करियर के इस पड़ाव को मैं इंजॉय कर रहा हूं. पिछले कुछ सालों में खासा व्यस्त रहा हूं. लगातार फिल्में, टीवी और वेब शोज करता जा रहा हूं. वो कहते हैं न, देर आए लेकिन दुरूस्त आए. जब नया-नया था, तो बहुत सी गलतियां की थीं मैंने, लेकिन अब वक्त के साथ तजुर्बा पाया है मैंने.

करियर की शुरुआत में बहुत सी गलतियां की हैं

समीर आगे कहते हैं, अगर मेरे करियर के बीस साल के एक्सपीरियंस की बात करें, तो मैंने इस दौरान बहुत सी गलतियां भी की हैं. उस वक्त बहुत स्ट्रेस में भी रहा करता था लेकिन अभी मैं बहुत अच्छे मेंटल स्पेस पर हूं. मेरी पहली फिल्म क्या कहना होती, मुझे इस फिल्म में सैफ अली खान का किरदार ऑफर किया गया था. इसके साथ ही पांच और फिल्मों का टाईअप था.

तो इस वजह से छोड़ी थी क्या कहना

आप यकीन मानें, मैंने सैफ वाले किरदार को साइन कर छोड़ दिया था. दरअसल जब आप नए और जवान होते हैं, तो आपके पास तर्क होता है. मैं उस कैरेक्टर को लेकर काफी डाउट में था. मुझे लगता था कि कहीं मैं गलत तरीके से दर्शकों के बीच परोसा न जाऊं और मेरी इमेज टाइपकास्ट न हो जाए. बस फिर इन्हीं डर की वजह से क्या कहना छोड़ दी.

चाइना गेट साइन करना गलती थी

समीर आगे कहते हैं, इसके बदले मैंने चाइना गेट फिल्म कर ली. चाइना गेट को हां कहने की एक ही वजह थी कि इसमें इतने दिग्गज कलाकार थें. मुझे लगता था इनके बीच रहूंगा, तो लोगों के बीच अपनी साख बनेगी. हालांकि वहां मैं ओवरशैडो हो गया. जिसे मैं अपनी एक गलती ही मानता हूं.

कॉल कर काम मांगने में कैसी शर्म

करियर की शुरूआत में मैं जिस किस्म के किरदार की तलाश में था. वो अब जाकर मुझे ऑफर होने शुरू हुए हैं. उस वक्त मैं जितना कम काम करता था, इन कुछ चार-पांच सालों में लगातार व्यस्त रहा हूं. पहले बुरा लगता था लेकिन अब मैं संतुष्ट हूं और दोबारा कहता हूं देर से ही सही लेकिन अब काम ट्रैक पर है. अपने इतने लंबे करियर के दौरान मैंने जो एक बात सीखी है, वो यह है कि मैं एक एक्टर हूं और मुझे बस एक्टिंग से मतलब होनी चाहिए. ईगो में रहकर कोई काम नहीं हो सकता है. मैंने कितने फिल्मों के लिए डायरेक्टर को खुद कॉल कर काम मांगा है और इसका मुझे कोई शर्म नहीं है. मैं तो बल्कि आगे भी ऐसा करता रहूंगा.

अब बिग बॉस फैमिली शो नहीं रहा

बता दें, समीर बिग बॉस 4 का अहम हिस्सा रह चुके हैं. समीर से जब हमने पूछा कि क्या वे अब भी शो फॉलो करते हैं. तो जवाब में समीर कहते हैं, मैं सच कहूं, तो अब इंट्रेस्ट नहीं रहा है. पहले कुछ सीजन में फैमिली पूरी एकसाथ बैठकर देखा करती थी लेकिन अब फैमिली शो नहीं रहा. इसलिए मेरा इंट्रेस्ट भी घटा है. उल्टा इसके शो टाइमिंग में भी बदलाव आए हैं और मुझे जल्दी सोने की आदत है, तो मैं बिलकुल भी फॉलो नहीं करता हूं. हां, आरती वाला शो मैंने फॉलो किया था क्योंकि इसमें आरती (मेरी राखी सिस्टर) थी. अब मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है.

नीलम और मैं अलग हैं इसलिए ट्यूनिंग अच्छी है

पिछले दिनों समीर और नीलम करण जौहर के रिएलिटी शो बॉलीवुड हाउसवाइफ्स में नजर आए थे. इसमें समीर और नीलम दोनों कॉन्ट्रास्ट पर्सनैलिटी में दिखे थे. समीर कहते हैं, मैं वाकई में निजी जिंदगी में इतना ही लेजी हूं. मुझे बॉलीवुड पार्टीज या क्लब का हिस्सा बनना पसंद नहीं है. मेरी एक छोटी सी दुनिया है, जहां मैं और मेरा परिवार और काम है. मैं रात में जल्दी शो भी जाता हूं. हालांकि नीलम बिलकुल ही मेरे ऑपोजिट हैं और शायद यही वजह है कि हमारी ट्यूनिंग काफी अच्छी है. इंटोवर्ट हूं इसलिए मैंने अपनी सारी चीजें एक किताब में लिखी हैं. मैं जल्द ही अक्टूबर के महीने में एक किताब लॉन्च करूंगा जिसका टाइटल है, 'My experiment with silence: The diary of an Introvert'. किताब पढ़ने के बाद शायद मेरे जैसे लोग इससे खुद को रिलेट कर पाएंगे.