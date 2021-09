साल 2021-22 में रिलीज होंगी ये फिल्में, बड़े पर्दे पर छाएंगे अक्षय कुमार-आमिर खान

महाराष्ट्र सरकार ने शनिवार को 22 अक्टूबर से सभी सिनेमा हॉल खोलने का ऐलान किया है. यह निर्णय डायरेक्टर रोहित शेट्टी संग कई मीटिंग्स के बाद लिया गया है. दरअसल, रोहित शेट्टी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से सिनेमा हॉल खोलने की अपील की थी, जिसके बाद यह घोषणा की गई. थिएटर्स के खुलने की खबर आते ही रोहित शेट्टी ने फिल्म 'सूर्यवंशी' की रिलीज डेट की घोषणा की. इस फिल्म में अक्षय कुमार, कटरीना कैफ, अजय देवगन और रणवीर सिंह नजर आने वाले हैं. फिल्म दिवाली के मौके पर थिएटर्स में रिलीज होगी.

जबसे रोहित शेट्टी ने अपनी फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा की है. एक के बाद एक फिल्मों की रिलीज डेट सामने आने लगी है. बॉलीवुड इंडस्ट्री के अगर फिल्म रिलीज कैलेंडर पर एक नजर डाली जाए तो साल 2021-22 में कई फिल्में रिलीज होंगी जो लॉकडाउन के कारण टाल दी गई थीं. इसमें आमिर खान की 'लाल सिंह चड्ढा', अक्षय कुमार की फिल्म 'राम सेतू' और टाइगर श्रॉफ की फिल्म 'गणपथ' भी शामिल है. आइए एक नजर डालते हैं फिल्मों की रिलीज डेट पर.

#YRF announces worldwide theatrical release dates for #BuntyAurBabli2 | #Prithviraj | #JayeshbhaiJordaar and #Shamshera

