सलमान खान ने एक्ट्रेस जोया मोरानी को तैश के लिए कहा-गुड लक, रखा है ये निक नेम

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान अपने साथी और बॉलीवुड के एक्टर्स का हौसला बढ़ाने में कमी नहीं करते. वे दोस्तों और करीबियों की फिल्म की बधाई जरूर देते हैं और अब एक बार फिर सलमान ने ऐसा ही किया है. एक्ट्रेस जोया मोरानी जल्द ही फिल्म तैश में नजर आने वाली हैं. इसके लिए सलमान ने उन्हें बधाई की है.

सलमान ने मजेदार अंदाज में जोया का निकनेम भी बता दिया है, जिसे वो एक्ट्रेस के लिए इस्तेमाल करते हैं. सलमान ने अपने पोस्ट में जोया को फनी पोनीटेल कहा. फिल्म तैश का पोस्टर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'प्यारी जोया (मेरी फनी पोनीटेल) फिल्म तैश के लिए मेरी तरफ से तुम्हें गुड लक.'

Dearest Zoa (my funny ponytail) wishing u the very best for ur film #Taish @Zoamorani @ZEE5Premium pic.twitter.com/y3iWNsRUCp

कोरोना वायरस से जीते थी जंग

बता दें कि जोया मोरानी ने अप्रैल के महीने में कोरोना वायरस का सामना कर उससे जंग जीती थी. जोआ के साथ उनके पिता और प्रोड्यूसर करीम मोरानी और बहन शजा मोरानी को भी कोरोना वायरस हो गया था. तीनों ने अस्पताल में अपना इलाज साथ करवाया और ठीक होकर घर भी लौटे. ठीक होने के बाद जोआ ने अपना प्लाज्मा भी डोनेट किया था.

फिल्म तैश की बात करें तो इसे डायरेक्टर बिजोय नाम्बियार ने बनाया है. ये फिल्म और वेब सीरीज दोनों रूप में आने वाली है और इसी के चलते ये प्रोजेक्ट अपने जैसा इकलौता बन गया है, जो दोनों रूप में रिलीज होगा. इस रिवेंज ड्रामा में जोया मोरानी के अलावा पुलकित सम्राट, कृति खरबंदा, संजीदा शेख, जिम सरभ संग हर्षवर्धन राणे और अंकुर राठी होंगे.

देखें: आजतक LIVE TV



When it’s about your family, #Taish knows no limits. Watch #TaishOnZEE5 right away, its streaming now!