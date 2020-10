शाहरुख खान की रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट और दृशयम फिल्म्स एक नई फिल्म लेकर आ रहे हैं. फिल्म का नाम है लव हॉस्टल. शंकर रमन इसके राइटर और डायरेक्टर हैं. इस फिल्म सान्या मल्होत्रा, विक्रांत मैसी और बॉबी देओल नज़र आएंगे.

कुछ ऐसी है कहानी

नॉर्थ इंडिया की पृष्ठभूमि पर बेस्ड 'लव हॉस्टल' एक यंग कपल के अस्थिर सफ़र के बारे में है. ये कपल पूरी दुनिया में अपनी ज़िंदगी के खूबसूरत अंत की तलाश में है. ये तबाही और खुन-खराबे के साथ सत्ता, धन और सिद्धांतों के खेल में ज़िन्दगी जीने की कहानी है.

मनोरंजक क्राइम-थ्रिलर, लव हॉस्टल को शंकर रमन द्वारा लिखा गया है, जो इस फ़िल्म का निर्देशन भी करेंगे. शंकर रमन एक राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता सिनेमेटोग्राफर हैं, जिन्होंने पहले प्रशंसित फिल्म 'गुड़गांव' का निर्देशन किया था.

