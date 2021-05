सलमान पर बरसे KRK- उन पर स्टारडम का नशा चढ़ा है, मैं झूठी तारीफ नहीं कर सकता

बिग बॉस और फिल्म देशद्रोही फेम एक्टर-फिल्म क्रिटिक कमाल आर खान के खिलाफ सलमान खान ने मानहानि का केस दर्ज कराया था. गुरुवार को इसकी सुनवाई होनी थी, जो कि अब पूरी हो गई है. केआरके ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी.

केआरके ने ट्वीट कर लिखा- कोर्ट की सुनवाई हो गई है, अगली तारीख 7 जून 2021 है. वंदे मातरम. सत्यमेव जयते. जय हिंद. केआरके ने आजतक से भी खास बातचीत की. इसमें उन्होंने बताया कि राधे फिल्म पर उनके रिव्यू को लेकर सलमान खान प्रोडक्शन ने केस क्यों किया है.



कमाल खान के सलमान की फिल्म राधे का रिव्यू करने के बाद बढ़ा विवाद

पूरे मामले में आजतक से बात करते हुए कमाल खान ने कहा, 'देखिए मैने वही किया जो मुझे करना चाहिए था. सलमान खान की फिल्म राधे बुरी तरह फ्लॉप हुई ये सबको पता है. वही सच मैंने अपने रिव्यू में कह दिया तो सलमान खान को बुरा लग गया.

भाई आपकी फिल्म नहीं चली, 15 से 20 करोड़ का सिर्फ बिजनेस हुआ तो उसकी हताशा निराशा और उसका दोष ये कह कर किसी पर मत डालिए की आपके रिव्यू की वजह से फिल्म फ्लॉप हो गई. ये कहा की समझदारी है. इससे बेहतर है कि सलमान खान को ठंडे दिमाग से बैठ कर सोचना चाहिए की आगे आने वाले वक्त में उन्हें कैसी फिल्में बनाने चाहिए जो उनके फैंस को पसंद आए.'

कमाल खान ने कहा, 'हर किसी का वक्त होता है अब सलमान का वक्त वैसा नहीं रहा कि वो एक्टिंग भी न करें सिर्फ शर्ट खोल कर खड़े भी हो जाए तो फिल्म हिट हो जाती थी. फिल्म राधे की अगर बात करें तो सलमान इस वक्त 57 साल के है और प्ले कर रहे है, 22 साल के मॉडल का रोल तो आप ही बताइए ये बात कैसे हजम की जा सकती है. लोग सलमान की शक्ल नहीं देखना चाहते. उन्हें फिल्मों में अपनी उम्र 50 के पार दिखने वाले रोल करने चाहिए. मेरे ऊपर केस करने से कुछ नहीं होगा लोग आपको पसंद करना नहीं शुरू कर देंगे.

फिल्म राधे का निगेटिव रिव्यू कर फंसे KRK, सलमान खान ने किया मानहानि का केस

सलमान को बुरा लगा मेरा रिव्यू

'मैं कहूंगा कि अब सलमान खान का टाइम खत्म हो गया. ये लोगों का दर्शकों का डिसीजन है कि बस बहुत हुआ. अब हम इस एक्टर की फिल्म और नहीं देखेंगे और नहीं झेलेंगे और फिर वही हुआ राधे का रिजल्ट सबके सामने है. ये सिर्फ सलमान के साथ ही नहीं हो रहा है सुपरस्टार राजेश खन्ना से लेकर अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार, मनोज कुमार ने भी अपने अपने स्टारडम का डाउन फॉल देखा है. एक वक्त ऐसा भी आया था कि महानायक अमिताभ बच्चन घर बैठ गए थे तब उन्हें ये रियलाइज हुआ कि अब वो और हीरो के रोल नहीं कर सकते. उन्हें अपना गियर बदलना चाहिए. फिर देखिए शाहरुख और ऐश्वर्या के साथ अपनी उम्र के मुताबिक उन्होंने फिल्म मोहब्बतें में अपना किदार चुना और अपने करियर की रफ्तार तेज कर ली. उस वक्त अमिताभ की उम्र 52 साल थी और सलमान इस वक्त 57 साल के हैं अब तो उन्हें सोचना चाहिए कि कैसे रोल उन्हें सूट करेंगे.

You all can see hundreds of bad reviews of #Radhe on YouTube but Salman doesn’t have any problem with anyone except #TheBrandKRK! Now it’s proof that #DRKRK is The No.1 Critic in the history of Bollywood. All others are just Chai Cum Paani. Stars don’t care about their reviews.