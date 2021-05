KRK ने फैलाई झूठी खबर, सलमान की लीगल टीम ने बताया क्यों किया केस

एक्टर सलमान खान ने फिल्म क्रिटिक कमाल आर खान (केआरके) पर मानहानि का केस किया था. सलमान की लीगल टीम केआरके को नोटिस भेजा था. आज 27 मई को इस केस की सुनवाई हुई. अगली तारीख 7 जून दी गई है. केआरके ने ये आरोप लगाए कि उन्होंने सलमान की फिल्म राधे का निगेटिव रिव्यू किया है, इसलिए उन पर मानहानि का केस किया गया.

अब सलमान खान की लीगल टीम ने स्टेटमेंट जारी किया है. सलमान की लीगल टीम का कहना है कि उन्होंने राधे मूवी के रिव्यू के लिए केआरके पर मानहानि का केस नहीं कि है. ये गलत है.

सलमान की लीगल टीम ने बयान जारी कर कहा ये

सलमान खान की लीगल टीम ने स्टेटमेंट जारी किया है. इसमें लिखा है- 'मिस्टर कमाल आर खान ने ट्वीट और वीडियो शेयर करते हुए ये आरोप लगाए हैं कि सलमान खान ने उन पर मानहानि का केस इसलिए किया कि क्योंकि उन्होंने फिल्म राधे का रिव्यू किया. ये गलत है. मुकदमा दायर किया गया है क्योंकि केआरके ने कई बदनाम करने वाले आरोप लगाए हैं, जिसमें सलमान खान को भ्रष्ट बताया गया. साथ ही कहा गया कि वो और उनका ब्रांड "बीइंग ह्यूमन" धोखाधड़ी, हेरफेर और मनी लॉन्ड्रिंग लेनदेन में शामिल हैं.'

Dear #Salmankhan Ye defamation case Aapki Hataasha Aur Niraasha Ka Saboot Hai. I am giving review for my followers and doing my job. You should make better films instead of stopping me from reviewing your films. Main Sacchi Ke Liye Ladta Rahunga! Thank you for the case. 🙏🌹 pic.twitter.com/iwYis64rLd