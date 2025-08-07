scorecardresearch
 

सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा के पिता का हुआ निधन, 88 साल की उम्र में कैंसर से हारी जंग

आज सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा के लिए बेहद मुश्किल दिन है. उन्होंने अपने पिता सुंदर सिंह जॉली को खो दिया है. शेरा के पिता सुंदर 88 साल के थे और कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से जंग लड़ रहे थे. कुछ महीने पहले ही उन्होंने अपना 88वां जन्मदिन मनाया था.

पिता सुंदर सिंह जॉली के साथ शेरा (Photo: Instagram/@beingshera)
सलमान खान के पर्सनल बॉडीगार्ड शेरा की अपनी अलग फैन फॉलोइंग है. सालों से शेरा, सलमान के साथ हैं, जिन्हें वो प्यार से मालिक बोलते हैं. आज शेरा के लिए बेहद मुश्किल दिन है. उन्होंने अपने पिता सुंदर सिंह जॉली को खो दिया है. शेरा के पिता सुंदर 88 साल के थे और कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से जंग लड़ रहे थे. कुछ महीने पहले ही उन्होंने अपना 88वां जन्मदिन मनाया था.

बॉडीगार्ड शेरा ने खोए अपने पिता

शेरा का असली नाम गुरमीत सिंह जॉली है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर दिल तोड़ने वाली खबर को शेयर किया. अपनी पोस्ट में शेरा ने लिखा, 'मेरे पिता श्री सुंदर सिंह जॉली आज हमें छोड़कर चले गए.' शेरा के पिता का अंतिम संस्कार शाम 4 बजे उनके घर पर हुआ. शेरा, मुंबई के अंधेरी वेस्ट में रहते हैं. शेरा के परिवार संग चाहनेवाले भी इस दुख की घड़ी में उन्हें संवेदनाएं भेज रहे हैं.

कुछ महीने पहले ही मनाया था जन्मदिन

महज 4 महीने पहले शेरा ने अपने पिता का 88वां जन्मदिन मनाया था. उन्होंने पिता संग ढेरों फोटोज शेयर की थी, जिनमें उनके परिवार को देखा जा सकता था. एक तस्वीर में शेरा पिता के माथे को चूम रहे थे. तो वहीं अन्य तस्वीरों में उनके बेटे और मां को भी देखा जा सकता था. शेरा ने कैप्शन में लिखा था, 'सबसे ताकतवर इंसान, मेरे भगवान, मेरे पिता, मेरी प्रेरणा को 88वें जन्मदिन की बधाई. मेरी सारी शक्ति मुझे आपसे मिलती है. मैं आपसे हमेशा प्यार करूंगा डैड.'

A post shared by shera (@beingshera)

शेरा 90s के दौर से सलमान खान के साथ हैं. वो भारत के सबसे फेमस बॉडीगार्ड्स में से एक हैं. 1980 के दशक में शेरा बॉडीबिल्डिंग प्रतियोगिताओं का हिस्सा बना करते थे. अलग-अलग प्रतियोगिता में जीत हासिल करने के बाद वो सलमान खान के पर्सनल बॉडीगार्ड बन गए थे. शेरा, सलमान खान के साए की तरह हैं. दोनों को हमेशा इवेंट्स, एयरपोर्ट समेत हर जगह साथ देखा जाता है. 2017 में भारत के मुंबई आए अमेरिकन सिंगर जस्टिन बीबर की सिक्योरिटी भी शेरा ने ही हैंडल की थी. हाल ही में शेरा को स्विगी के एक मजेदार विज्ञापन में भी देखा गया था, जिसे काफी पसंद किया गया. 

