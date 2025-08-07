क्या सच में सैयारा देखकर रोए फैंस? एक्टर ने खोली मेकर्स की पोल, प्रमोशनल टीम का उड़ाया मजाक!

अहान पांडे-अनीत पड्डा स्टारर सैयारा फिल्म 18 जुलाई को थियेटर्स में रिलीज हुई थी, लेकिन सोशल मीडिया पर जैसे इसकी सुनामी आ गई हो. रिलीज के तीन हफ्तों बाद भी फिल्म को लेकर खूब चर्चा हो रही है. इस म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म ने लोगों के दिलों में अलग जगह बनाई. कई लोग थियेटर्स में रोते दिखे, तो वहीं कोई ड्रिप लगाए फिल्म देखने चला गया. तो कोई अपने एक्स को याद कर बेहोश हो गया था.

वरुण ने खोली PR स्ट्रैटेजी की पोल

कहा गया कि ये प्रमोशनल गिमिक है लेकिन फिर मेकर्स ने बताया कि उन्होंने ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाई थी. लेकिन अब फिल्म में अहान के पिता का किरदार निभाने वाले एक्टर वरुण बडोला ने शॉकिंग बयान दिया है. उन्होंने बताया कि ये सब असल में टीम के पीआर का हिस्सा था. उन्होंने प्रमोशनल टीम की तारीफ करते हुए बताया कि उन्होंने ऑनलाइन ऐसा बज क्रिएट कर दिया था कि हर कोई इसी बारे में बात कर रहा था. हालांकि उन्होंने अभी तक फिल्म देखी नहीं है.

स्क्रीन से बातचीत में वरुण ने कहा कि,"जब हम फिल्म पर काम कर रहे थे, तब हमें नहीं लगा था कि ये इतनी बड़ी हिट होगी. हर किसी ने सोचा था कि फिल्म कम से कम उतना तो कमाएगी जितना इसमें लगाया गया है. लेकिन रिलीज के तीसरे दिन जब फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही थी, तब हमें एहसास हुआ कि ये फिल्म सच में बड़ी हो गई है. और अभी तक मैंने सैयारा देखी नहीं है."

अच्छा हुआ रेंगते हुए कोई फिल्म देखने नहीं पहुंचा, क्यों बोले वरुण?

डायरेक्टर मोहित सूरी ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में कहा था कि फिल्म को मिले रिएक्शन ऑर्गेनिक थी. लेकिन वरुण बडोला ने इसके उलट कहा कि,"तीसरे या चौथे दिन तक फिल्म के बारे में बहुत चर्चा हो रही थी. मैंने इंस्टाग्राम पर जो उत्साह देखा, लोग अपनी चूड़ियां तोड़ रहे थे, छाती पीट रहे थे. मुझे लगता है फिल्म की प्रमोशन टीम थोड़ा ज्यादा ही आगे बढ़ गई थी. जैसे कि लोग फिल्म देखने के लिए IV drip लगवा रहे हों. ये सब शायद प्रमोशन के लिए कहा गया होगा. भगवान का शुक्र है कि किसी का पैर टूट नहीं गया या वो रेंगते हुए फिल्म देखने नहीं गए."

वरुण ने आगे कहा कि,"ठीक है, हम समझते हैं कि फिल्म का प्रचार जरूरी होता है, लेकिन इसे एक हद तक ही ठीक माना जाता है. लेकिन फिल्म इतनी बड़ी कमाई सिर्फ इंस्टाग्राम प्रमोशन की वजह से नहीं कर सकती. लोग फिल्म देखने गए हैं और उन्हें फिल्म पसंद भी आई है."

बॉक्स ऑफिस पर, 'सैयारा' ने दुनियाभर में 507 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की है. ये फिल्म भारतीय सिनेमा के इतिहास की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है. ये 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में भी शामिल है.

