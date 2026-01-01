सिंगर सचेत-परंपरा की गाड़ी पर हुआ हमला, भीड़ ने तोड़ा कार का शीशा, VIDEO

बॉलीवड की मशहूर जोड़ी कंपोजर-सिंगर सचेत टंडन और परंपरा ठाकुर को पश्चिम बंगाल में अपने नए साल के कॉन्सर्ट के बाद जब लौट रहे थे तो उनके साथ कुछ ऐसा हुआ, जिसने उन्हें परेशान कर दिया. इस घटना का एक चौंकाने वाला वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.
दरअसल नए साल की रात में इस कपल ने एक कॉन्सर्ट पश्चिम बंगाल में किया. इस दौरान वेन्यू से बाहर निकलते समय एक बेकाबू भीड़ ने उन्हें घेर लिया. इसमें दिख रहा है कि फैंस उनकी कार को घेर रहे हैं और उसका पिछला शीशा तोड़ रहे हैं. क्लिप में, परंपरा को हंगामा होते देख सदमे और परेशानी में बोलते हुए सुना जा सकता है.
सचेत-परंपरा को फैंस ने घेरा!
वीडियो में जब पहली बार अचानक कार पर हमला हुआ तो परंपरा और सचेत दोनों ही परेशान हो गए. इसके बाद परंपरा ने फैंस से कहा, 'ओह... श**ट! दोस्तों, शांत हो जाओ, हैप्पी न्यू ईयर.' इसके तुरंत बाद दूसरा हमला होता है और तभी कोई कार के पिछले शीशे पर मारता है और शीशा टूट जाता है. इसके बाद कपल सदमे में बोलते हुए सुना जा सकता है. वहीं हमले के बाद पुलिस स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश करती है. इस वीडियो को खुद परंपरा ने ही रिकॉर्ड किया है.
घटना से कुछ मिनट पहले, कपल ने अपने कॉन्सर्ट की झलकियां शेयर करने के लिए सोशल मीडिया पर शेयर की थी. उन्होंने वीडियो को कैप्शन दिया, 'हमारे सभी प्यारे लोगों को हैप्पी न्यू ईयर जो हमारे साथ खड़े रहे. 2026 आप सभी के लिए अच्छा और स्वस्थ हो। महादेव सबकी रक्षा करें.'
सेलेब्रिटीज पर भीड़ हो रही हावी
गौरतलब है कि हाल के दिनों में सेलेब्रिटीज से जुड़ी ऐसी घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है. थलपति विजय, कृति सेनन, श्रीलीला, सामंथा रूथ प्रभु, कैलाश खेर, निधि अग्रवाल और इसी तरह के फैन्स की भीड़ से जुड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है.
पिछले महीने 'द राजा साब' म्यूजिक लॉन्च पर निधि अग्रवाल को भीड़ ने घेर लिया था. चौंकाने वाले वीडियो में उन्हें अपनी गाड़ी तक पहुंचने के लिए संघर्ष करते हुए दिखाया गया था क्योंकि फैंस उनके करीब आने के लिए एक-दूसरे को धक्का दे रहे थे, जिससे सोशल मीडिया पर भारी हंगामा हुआ. इस दौरान एक्ट्रेस काफी असहज दिख रही थीं. हाल ही में सामंथा रूथ प्रभु को भी एक स्टोर लॉन्च पर इसी तरह की स्थिति का सामना करना पड़ा. वहीं ग्वालियर में कैलाश खेर के कॉन्सर्ट में भी भीड़ स्टेज पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी.