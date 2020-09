एस पी बालासुब्रमण्यम के निधन से टूटा सलमान का दिल, ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि

साउथ और बॉलीवुड सिनेमा में अपने संगीत से लोगों को दीवाना बना देने वाले सिंगर एसपी बालासुब्रमण्यम के निधन ने सभी को उदास कर दिया. एक समय ऐसा था जब बालासुब्रमण्यम, बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के लिए गाने गाया करते थे. यहां तक कि सलमान खान के करियर को संवारने में बालासुब्रमण्यम की आवाज का भी अहम योगदान रहा. अब जब वे नहीं रहे तो सलमान खान भी इस खबर से काफी ज्यादा दुखी हो गए हैं. उन्होंने ट्विटर पर दिग्गज सिंगर को श्रद्धांजलि दी है.

सलमान खान ने ट्वीट करते हुए कहा- एस पी बालासुब्रमण्यम के बारे में सुन कर दिल टूट गया. संगीत में बनाई हुई अपनी विरासत के लिए आप हमेशा याद किए जाएंगे. मेरी ओर से परिवार के लिए सहानभूति. भगवान आपकी आत्मा को शांति दे.

हाल ही में सलमान खान ने बालासुब्रमण्यम को याद किया था और ट्वीट करते हुए कहा था कि- बाला सुब्रमण्यम सर, आपके जल्द स्वस्थ होने के मैं तहे दिल से दुआ करता हूं. हर एक वो गाने जो आपने मेरे लिए गाए उसके लिए आपका शुक्रिया. मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं.

Heartbroken to hear about #SPBalasubrahmanyam sir... you will forever live on in your undisputed legacy of music! condolence to the family #RIP

Bala Subramaniam sir . All the strength hope wishes from the bottom of my heart to a speedy recovery n thank u for every song u sang fr me n made special your dil dewana hero prem, Love u sir.