रिलीज से पहले RRR तोड़ेगी बाहुबली का रिकॉर्ड, थिएट्रिकल राइट्स के मिले 348 करोड़

पैन-इंडिया फिल्म 'आरआरआर' अपनी घोषणा के बाद से ही खूब सुर्खियां बटोर रही है. फिल्म 10 भाषाओं में रिलीज होगी और इसकी रिलीज की तारीख की घोषणा के बाद से केवल 5 भाषाओं के थिएट्रिकल राइट्स के लिए अब तक 348 करोड़ से अधिक का ऑफर दर्ज किया गया है. जब से फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा की गई है तब से सभी का उत्साह सातवें आसमान पर है.

अक्टूबर में रिलीज करने के लिए तैयार, आरआरआर को तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम के थिएट्रिकल राइट्स के लिए कुल मिलाकर 348 करोड़ रुपये का ऑफर मिला है. निजाम में 75 करोड़, आंध्र प्रदेश में 165, तमिलनाडु में 48, मलयालम में 15 करोड़ और कर्नाटक में 45 करोड़ रुपये के साथ यह आंकड़ा कुल 348 करोड़ रुपये का है. यह सिर्फ कुछ भाषाएंं है! साथ ही, टीम को बॉलीवुड से भी भारी ऑफर मिल रहे हैं, क्योंकि यहां के दर्शक भी इस फिल्म को लेकर उत्साह की भारी लहर का हिस्सा हैं. इसने बाहुबली 2 के रिलीज़ से पहले के बिजनेस को पीछे छोड़ दिया है, जिसने दक्षिण भाषी राज्यों से लगभग 215 करोड़ रुपए की कमाई की थी.

