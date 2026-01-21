scorecardresearch
 
रियल एस्टेट 'क्वीन' बनीं रिमी सेन, बॉलीवुड से दूरी पर किया बड़ा खुलासा, बोलीं- आज भी सलमान-शाहरुख...

हंगामा और धूम फेम रिमी सेन ने बॉलीवुड छोड़ने की असली वजह बताई है. अब दुबई में रियल एस्टेट बिजनेस चला रहीं रिमी का बदला लुक भी चर्चा में है. इंडस्ट्री को मेल डॉमिनेटिंग बताते हुए उन्होंने कहा- मुझे लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री में करियर ज्यादा लंबा नहीं होता, खासकर महिलाओं के लिए.

रिमी सेन ने क्यों बनाई बॉलीवडु से दूरी? (Photo: ITG)
‘हंगामा’, ‘धूम’ और ‘फिर हेरा फेरी’ जैसी फिल्मों से मशहूर हुईं एक्ट्रेस रिमी सेन कभी हर घर में पहचाना जाने वाला नाम थीं. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि रिमी, जिन्हें आखिरी बार साल 2011 की फिल्म ‘शागिर्द’ में देखा गया था, अब दुबई में रह रही हैं और वहां रियल एस्टेट का बिजनेस चला रही हैं.

बिल्डकैप्स रियल एस्टेट LLC के पॉडकास्ट में रिमी ने खुलासा किया कि उन्होंने बॉलीवुड क्यों छोड़ा. उन्होंने इसकी वजह फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं के करियर की कम उम्र को बताया. हालांकि, इस पॉडकास्ट के बाद फैंस सबसे ज्यादा इस बात पर चर्चा करते नजर आए कि रिमी अब पहले जैसी पहचान में नहीं लगतीं.

रिमी सेन ने क्यों छोड़ा बॉलीवुड?

रिमी ने बताया कि उन्होंने एक्टिंग से बिजनेस में जाने की प्लानिंग पहले ही कर ली थी. इंडस्ट्री को मेल डॉमिनेटिंग बताते हुए उन्होंने कहा- मुझे लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री में करियर ज्यादा लंबा नहीं होता, खासकर महिलाओं के लिए. यह पुरुषों का दबदबा वाला फील्ड है. आज भी सलमान खान और शाहरुख खान वहां इतने सालों से राज कर रहे हैं. करीब 25–30 साल हो चुके हैं.

रिमी ने आगे कहा- जो हीरोइनें कभी उनके साथ काम करती थीं, आज वो सपोर्टिंग रोल या उनकी मां का किरदार निभा रही हैं. इसलिए मैंने पहले ही तय कर लिया था कि कुछ समय काम करूंगी, फिल्में और इवेंट्स करूंगी, जितना हो सके उतना पैसा कमाऊंगी और फिर प्रोडक्शन में जाऊंगी. 

'मैंने ‘बुधिया सिंह’ (2016) प्रोड्यूस की, जिसे नेशनल अवॉर्ड मिला. लेकिन उसके बाद मैं बिजनेस में आ गई. अब मैं ज्यादा सुरक्षित महसूस करती हूं. कैमरे के सामने रहने का दबाव नहीं है और समय भी बर्बाद नहीं होता. आखिर में आर्थिक सुरक्षा और आजादी सबसे जरूरी होती है.'

रिमी का ट्रांफॉर्मेंशन

फैंस को रिमी की बिजनेस समझदारी तो पसंद आई, लेकिन कई लोगों को उनका बदला हुआ चेहरा खटक गया. एक यूजर ने लिखा- उनकी सोच कमाल की है, लेकिन उन्होंने अपने चेहरे के साथ क्या कर लिया? वह पहले कितनी नेचुरल और खूबसूरत थीं. एक और ने कहा- मुझे उनका पुराना मासूम चेहरा याद आता है. वहीं किसी ने लिखा- पहले वह कितनी खूबसूरत लगती थीं.

प्लास्टिक सर्जरी पर रिमी सेन का जवाब

अगस्त 2024 में जब उनसे प्लास्टिक सर्जरी को लेकर सवाल किया गया था तो रिमी ने कहा- अगर लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है और वह अच्छी लग रही है, तो यह मेरे लिए अच्छी बात है. बिना प्लास्टिक सर्जरी कराए ही लोग ऐसा कह रहे हैं. मैंने सिर्फ फिलर्स, बोटॉक्स और PRP ट्रीटमेंट करवाया है, इसके अलावा कुछ नहीं.

---- समाप्त ----
