ऋचा चड्ढा की फिल्म ‘मैडम चीफ मिनिस्टर’ का पोस्टर आउट, दिखा दमदार लुक

एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने नए साल के मौके पर फैन्स को खास तोहफा दे दिया है. उनकी नई फिल्म मैडम चीफ मिनिस्टर का पोस्टर रिलीज कर दिया गया है. पोस्टर में एक्ट्रेस का दमदार लुक नजर आ रहा है. ये पोस्टर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. ऋचा ने ट्विटर पर इस पोस्टर की फोटो शेयर की है जिसके माध्यम से इस फिल्म की रिलीज की भी घोषणा कर दी गई है.

फिल्म के पोस्टर की बात करें तो इसमें ऋचा चड्ढा एक्शन में नजर आ रही हैं. उनके चेहरे पर निशान हैं साथ ही एक आक्रोश भी उनकी आंखों में साफ नजर आ रहा है. उन्होंने हाथ में एक बड़ा झाड़ू पकड़ा हुआ है. ऋचा के अगल-बगल दिग्गज फिल्म अभिनेता सौरभ शुक्ला और मानव कौल नजर आ रहे हैं. ऋचा के किरदार की बात करें तो वे फिल्म में एक कड़क चीफ मिनिस्टर के रोल में नजर आने वाली हैं. इस पोस्टर ने तो सभी की उत्सुकता और भी बढ़ा दी है.

Glad to present to you all, my new movie #MadamChiefMinister, a political drama about an 'untouchable' who hustles and makes it big in life! Out in cinemas on 22nd January! Stay tuned! pic.twitter.com/7dXDY1KRIX