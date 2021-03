'चेहरे' से गायब रिया चक्रवर्ती! इमरान-अमिताभ ने शेयर किया नया पोस्टर

अमिताभ बच्चन और इमरान हाशमी स्टारर फिल्म चेहरे का नया पोस्टर रिलीज किया गया है. इसी के साथ फिल्म के टीजर की रिलीज डेट की अनाउंसमेंट भी कर दी गई है. पर फिल्म के पोस्टर या टैग लिस्ट में कहीं भी रिया चक्रवर्ती का नाम नजर नहीं आया. इमरान हाशमी ने भी ट्व‍िटर पर चेहरे का नया पोस्टर शेयर कर कास्ट और क्रू का नाम टैग किया है. पर उनके टैग्स में भी रिया कहीं ना कहीं पीछे छूट गई हैं.

एक्टर इमरान हाशमी ने फिल्म का पोस्टर और टीजर डेट शेयर करते हुए लिखा- 'चंद चेहरे, हजारों राज, हर चेहरा कुछ कहता है और बहुत कुछ छुपाता है. 30 अप्रैल 2021 को इन चेहरों की असल‍ियत जानें...चेहरे टीजर 11 मार्च को रिलीज किया जाएगा'. इस ट्वीट में उन्होंने अमिताभ बच्चन, क्र‍िस्टल ड‍िसूजा, रुमी जाफरी, आनंद पंड‍ित, सिद्धांत कपूर, अनु कपूर, रघुबीर यादव, धृतीमान चटर्जी सहित सरस्वती फिल्म्स और एपीएम प‍िक्चर्स को टैग किया है. उनके इस टैग लिस्ट में कहीं भी रिया चक्रवर्ती नहीं हैं. वहीं अमिताभ बच्चन ने भी पोस्टर और टीजर डेट की अनाउंसमेंट करते हुए कास्ट एंड क्रू को टैग किया है. उन्होंने भी रिया का कहीं जिक्र नहीं किया है. फिलहाल, ये कंफर्म नहीं है कि कास्ट द्वारा रिया को कहीं मेंशन नहीं करना या प्लान्ड है या फिर रिया सच में फिल्म का हिस्सा नहीं हैं.

Chand Chehre, hazaaron raaz. Har chehra kuch kehta hai aur bohot kuch chupata hai. Uncover their real #Chehre in cinemas on 30th April 2021. #ChehreTeaser out on 11th March, stay tuned!#FaceTheGame pic.twitter.com/HeiFYrPibF