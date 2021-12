यूजर ने 'आरण्यक' में Raveena Tandon के लोकल एक्सेंट को बताया खराब, भड़कीं एक्ट्रेस

एक्ट्रेस रवीना टंडन ने हाल ही में नेटफ्ल‍िक्स शो आरण्यक से डिजिटल डेब्यू किया है. इस सीरीज को ऑड‍ियंस और क्रिट‍िक्स का मिला-जुला रिस्पॉन्स मिल रहा है. रवीना के काम की सराहना भी हो रही है. लेक‍िन एक ट्व‍िटर यूजर ने सीरीज में एक्ट्रेस के हिमाचली एक्सेंट को खराब बताया. अब इसपर रवीना ने भी जवाब दिया है.

यूजर ने लिखा '#Aranyak में लगभग सब कुछ सही है, सिर्फ रवीना टंडन और बाकी लोगों के हिमाचली एक्सेंट को छोड़कर. ये बहुत खबरा था. मैं यह कहने के लिए क्वाल‍िफाइड हूं क्योंक‍ि आधी हिमाचली हूं और वहीं पली बढ़ी हूं.' यूजर की इस आलोचना पर रवीना ने भी जवाब दिया है. रवीना ने लिखा 'Sironha में बड़ी हुई हैं? Wow? मुझे लगा कि ये कोई काल्पन‍िक टाउन है.'

