Pushpa The Rise BO Day 2: अल्लू अर्जुन की मूवी का कमाल, 2 दिन में आंकड़ा 100 करोड़ पार

साल 2021 तो साउथ फिल्मों के लिए कमाल का साबित हुआ है. साउथ की कई सारी फिल्मों ने इंडियन ऑडियंस ही नहीं बल्कि दुनियाभर के लोगों का ध्यान खींचा है. हाल ही में बड़े बजट की फिल्म RRR की ग्रैंड रिलीज से पहले साउथ की एक और फिल्म का धमाल बॉक्स ऑफिस पर देखने को मिल रहा है. फिल्म का नाम पुष्पा: द राइज है. इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 2 दिनों में ही 100 करोड़ रुपए की कमाई का आंकड़ा पार कर लिया है. सभी इस मूवी की कमाई देख दंग हैं. सिनेमाघरों में रिलीज अन्य फिल्मों को इस मूवी की सफलता की वजह से एडजस्ट भी करना पड़ रहा है. पुष्पा की दूसरे दिन की कमाई के आंकड़े सामने आ गए हैं.

फिल्म के नाम बड़ी कामियाबी

ट्रेड एनलिस्ट रमेश बाला के मुताबिक फिल्म ने दो दिन की रिलीज के बाद दुनियाभर में 100 करोड़ से ज्यादा रुपये कमा लिए हैं. ये मूवी शुक्रवार यानि 17 दिसंबर को रिलीज की गई थी. मूवी की इस परफॉर्मेंस को सरप्राइजिंग माना जा रहा है. USA के बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 1.30 मिलियन डॉलर की कमाई कर ली है. इंडियन करेंसी के हिसाब से ये आंकड़ा 10 करोड़ के करीब है.

#Pushpa has crossed ₹ 100 Crs Gross at the WW Box office in 2 days..