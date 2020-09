रणवीर शौरी ने बताया भट्ट परिवार संग रिश्ते खराब होने के बाद कैसे की वापसी

एक्टर रणवीर शौरी को अपनी बेबाकी के लिए जाना जाता है. हाल ही में उन्होंने ट्वीट पर एक Ask Me Anything सेशन रखा. इसमें रणवीर ने सोशल मीडिया यूजर्स के तमाम सवालों के जवाब दिए. रणवीर से एक यूजर्स ने भट्ट परिवार संग उनके बिगड़े रिश्तों और उसके बाद अपने पैरों पर वापस खड़े होने के बारे में सवाल किया. इसके जवाब में रणवीर शौरी ने कहा कि वे सच के साथ थे.

यूजर ने पूछा सवाल, ये बोले रणवीर

यूजर ने पूछा, 'आपने बताया था कि कैसे बॉलीवुड के एक जाने माने परिवार (भट्ट) ने प्रेस की मदद से पब्लिक में आपकी इमेज खराब की. आप गलत समझने वाले लोगों से कुछ कहना चाहते हैं? ये सवाल पूछने के लिए आप सही इंसान लगते हैं क्यूंकि आपने मुश्किल वक्त का डटकर सामना किया था और हार नहीं मानी.' इसके जवाब में रणवीर शौरी ने लिखा- झूठ जल्दी फैलता है. सच ज्यादा लंबे समय तक चलता है.

हाल ही में रणवीर शौरी ने भट्ट परिवार के साथ अपने फॉल आउट को लेकर बात की थी. उन्होंने बताया था कि उस समय वे काफी अकेले पड़ गए थे. उन्होंने सुशांत के केस को ध्यान में रखते हुए बताया, 'मैं भी कुछ ऐसे ही एक्सपीरियंस से गुजरा था जहां मुझे प्रोफेशनल और सोशल ढंग से अकेला कर दिया गया था. हर तरफ से मुझपर प्रेशर बनाया जाया रहा था. हर प्लेटफॉर्म पर जाकर, हर मौके पर वे मेरे बारे में झूठ बोलते थे. कहते थे कि मैं शराबी हूं और प्रताड़ित करता हूं.'

उन्होंने आगे कहा, 'आप खुद को शक्तिहीन और लाचार समझने लगते हैं क्योंकि दूसरे लोग शक्तिशाली हैं और प्रेस उनकी ही सुनती है. वो आपकी साइड की कहानी सुनने के लिए आपको कॉल तक नहीं करती. आप अपने आप को लाचार समझते हैं और इसके बारे में सोचकर आप झुंझलाते हैं. उस समय मेरे लिए ये सब काफी टॉक्सिक हो गया था और मुझे कुछ समय के लिए देश छोड़ना पड़ा था.'

पूजा भट्ट ने की रणवीर के दोस्त से शादी

इसके साथ ही रणवीर शौरी ने ट्विटर पर इस बारे में भी बात की थी कि कैसे पूजा भट्ट ने उनसे अलग होने के बाद, उनके बेस्ट फ्रेंड मनीष मखीजा से शादी कर ली थी. उन्होंने लिखा- ये फोटोज में दिखने वाला आदमी उस वाकये के बाद तक मेरा दोस्त हुआ करता था. फिर उसने मुझसे मुंह मोड़कर उससे (पूजा) शादी कर ली. सभी प्रकार के रिश्तों में हेरफेर किया जाता है और मनोवैज्ञानिक युद्ध का इस्तेमाल किया जाता है.

इसके साथ ही अनुराग कश्यप से रणवीर शौरी की पब्लिक में हुई बहस के बारे में भी सवाल किया गया. उनसे पूछा गया कि लड़ाई के बाद क्या उनकी और अनुराग की सुलाह हो गई है? इसके जवाब में रणवीर ने कहा- हां, अनुराग कश्यप मेरे दोस्त थे और आज भी हैं. भले ही हमारे पॉलिटिकल व्यूज अलग क्यों ना हों.