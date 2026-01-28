scorecardresearch
 
कांतारा विवाद में फंसे रणवीर सिंह, चावुंडी दैवा परंपरा का अपमान करने के आरोप में दर्ज FIR

रणवीर सिंह के खिलाफ कांतारा के दैवा सीन की नकल को लेकर बेंगलुरु में FIR दर्ज की गई है. उनपर हिंदू धार्मिक भावनाएं आहत करने और चावुंडी देवा परंपरा के अपमान का आरोप लगा है. जानें पूरा मामला.

रणवीर सिंह पर दर्ज FIR (Photo: Social Media)
धुरंधर एक्टर रणवीर सिंह बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं. कुछ महीने पहले एक्टर रणवीर सिंह को ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा: ए लीजेंड – चैप्टर 1 के दैवा सीन की नकल करते देखा गया था. एक पब्लिक प्रोग्राम में ऐसा करने पर उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था. अब रिपोर्ट के मुताबिक, बुधवार को बेंगलुरु के हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन में रणवीर सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.

बेंगलुरु में रणवीर सिंह के खिलाफ FIR

रणवीर सिंह पर हिंदू धार्मिक भावनाओं और कर्नाटक के तटीय इलाकों की चावुंडी दैवा परंपरा का अपमान करने का आरोप लगाया गया है. उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 196, 299 और 302 के तहत मामला दर्ज किया गया है. यह शिकायत बेंगलुरु के वकील प्रशांत मेथल ने दर्ज कराई है.

FIR में क्या कहा गया?

एफआईआर के मुताबिक, यह कथित घटना 28 नवंबर 2025 को गोवा में आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (IFFI) के दौरान हुई थी. शिकायतकर्ता का आरोप है कि रणवीर सिंह ने मंच पर आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं और ऐसा अभिनय किया, जिससे दैवा परंपरा के पवित्र तत्वों का मजाक उड़ाया गया.

शिकायत में कहा गया है कि रणवीर ने पंजुरली और गुलिगा दैवा से जुड़े भाव-हावभाव की नकल की और उन्हें भद्दे, हास्यास्पद और अपमानजनक तरीके से पेश किया. इसके अलावा, आरोप है कि रणवीर ने चावुंडी दैवा को 'महिला भूत' कहा. शिकायतकर्ता के अनुसार, चावुंडी दैवा कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में पूजनीय रक्षक देवी मानी जाती हैं, जो दिव्य स्त्री शक्ति का प्रतीक हैं. उन्हें भूत कहना धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है.

यह मामला अब बेंगलुरु की प्रथम अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (CMM) कोर्ट को भेजा गया है. इसकी सुनवाई 8 अप्रैल को तय है. वकील प्रशांत मेथल ने 27 दिसंबर को एक निजी शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद 23 जनवरी को कोर्ट ने हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया.

दैवा सीन विवाद पर रणवीर सिंह की सफाई

विवाद बढ़ने के बाद रणवीर सिंह ने सोशल मीडिया पर माफी मांगते हुए लिखा था- मेरा इरादा सिर्फ ऋषभ की शानदार परफॉर्मेंस की तारीफ करना था. एक अभिनेता होने के नाते मैं जानता हूं कि उस सीन को निभाने में कितनी मेहनत लगती है. मैं देश की हर संस्कृति, परंपरा और आस्था का सम्मान करता हूं. अगर मेरी वजह से किसी की भावनाएं आहत हुई हैं, तो मैं दिल से माफी मांगता हूं.

---- समाप्त ----
