रणवीर सिंह के एड पर भड़के सुशांत के फैन्स, ट्विटर पर जमकर सुनाई खरी-खरी

दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के फैन्स ने रणवीर सिंह के नए एड को ट्रोल कर दिया. रणवीर का ये एड बिंगो मैड एंगल्स के लिए था जिस पर आरोप लगा है कि इसमें सुशांत का मजाक बनाने की कोशिश की गई है. एड में रणवीर सिंह से उनके रिश्तेदार बार-बार उनके फ्यूचर प्लान्स को लेकर सवाल पूछते नजर आ रहे हैं.

मैड एंगल्स खाने के बाद रणवीर बहुत सारी भारी-भरकम साइंटिफिक टर्म्स बोल कर अपने रिश्तेदारों के होश उड़ा देते हैं. अब सुशांत के फैन्स का आरोप है कि सुशांत इकलौते अभिनेता थे जिनकी विज्ञान को लेकर इतनी ज्यादा रुचि और रुझान था. एक यूजर ने लिखा- मित्रमंडल में एलियन्स की फीलिंग मैच करनी है. इन वाक्यों से तुम्हारा क्या मतलब है?

आजतक LIVE TV

एक अन्य यूजर ने लिखा, "मिस्टर कार्टून रणवीर सिंह के साथ इस एड को नीचे गिराओ. ये सीधे तौर पर हमारे सुशांत को निशाना बनाने के लिए है." लोगों ने ये एड नहीं हटाने पर अंजाम भुगतने की बात कही है. एक यूजर ने लिखा, "देखो किस तरह रणवीर सिंह और बिंगो मिलकर हमारे सुशांत सिंह राजपूत का मजाक बना रहे हैं."

💫Paradoxical Photons of 𝕒𝕥𝕣𝕒𝕟𝕘𝕚 Algorithm!

💫E=mc2!

💫Mitramandal mai Aliens ki feelings match karni hai..



What the hell do you mean by using these terms??

𝗠𝗮𝗸𝗶𝗻𝗴 fun of our @itsSSR 😑



𝙍𝙖𝙣𝙫𝙚𝙚𝙧 this isn't acceptable😾#BoycottBingopic.twitter.com/Y7EBeYKczK — Deepika981 (@Deepika9813) November 18, 2020

#BoycottBingo : @BingoSnacks Takedown that New Bingo Ad with Mr Cartoon - Ranvir Ching !

It Indirectly Points to Our Sushant Singh Rajput. If you'll not take it down & will not remove Mr Ranvir Cartoon Ching ,You'll have to face Further Consequences from the public by boycotting pic.twitter.com/bwR5gAmE1l — Ҡıʀaռ 🦋 (SSRF) ||1D-MUTUALS CHECK PINNED TWEET 💫 (@zayniesgal) November 18, 2020

💥Paradoxical Photons

💥E=mc2

💥Aliens ki feelings

What do you mean by using this words?Why you guys are targeting a man who can't even defend himself?

But we will defend! SSRians,show them! #BoycottBingo #NoSushantNoBollywood @nilotpalm3 @smitaparikh2 @iRaviTiwari pic.twitter.com/TNSTYnrMDA — Justice For SSR (@JoyaTikader) November 18, 2020

See how Ranveer Singh and bingo together make fun of SSR.

Their tagline should be "Brand of India but not pride of India" #BoycottBingo#RepublicRoar4SSR pic.twitter.com/CJcSu7KeCP — DAYANAND BAIRAGI (@Imonly4sushant) November 19, 2020

ट्रोलिंग के बाद हटाया लाइक - डिस्लाइक

इस तरह के तमाम ट्वीट बिंगो और रणवीर सिंह को निशाना बनाते हुए किए गए हैं जिसके बाद अब बिंगो ने इस एड से डिसलाइक बटन हटा दिया है. यूट्यूब पर इस वीडियो को बिंगो के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर अपलोड किया गया था लेकिन महज डेढ़ लाख व्यूज के बाद कंपनी ने डिसलाइक बटन को डिसेबल कर दिया है.

ये भी पढ़ें-