Dining With Kapoors Trailer: करीना रणबीर करिश्मा, एक छत के नीचे पूरा कपूर खानदान, रिलीज हुआ ट्रेलर

बॉलीवुड के सबसे पुराने खानदान में से एक कपूर खानदान का नाम है. इंडस्ट्री में कपूर फैमिली की शुरुआत पृथ्वीराज कपूर से हुई थी. जिसके बाद उनके तीन बेटे राज कपूर, शमी कपूर और शशि कपूर फिल्मों में आए. सभी ने इंडस्ट्री में खूब नाम भी कमाया. वक्त बदलता रहा, मगर कपूर खानदान की लेगेसी में कोई कमी नहीं आई. अब उनकी कहानी जेन-जी के सामने जल्द आ रही है.

जल्द दिखेगी पूरे कपूर खानदान की लेगेसी

नेटफ्लिक्स कुछ ही दिनों में 'डाइनिंग विद कपूर्स' नाम से एक डॉक्यू-सीरीज लेकर आ रहा है, जिसमें हम कपूर खानदान और उनकी हिंदी सिनेमा में लेगेसी के बारे में जानेंगे. मेकर्स ने इसका ट्रेलर लॉन्च किया है, जिसमें हम रणबीर कपूर, करिश्मा कपूर, करीना कपूर, नीतू कपूर, रिद्धिमा कपूर समेत पूरे कपूर खानदान को देख सकते हैं. हालांकि हमें इस ट्रेलर में कहीं भी आलिया भट्ट नजर नहीं आई. चूंकि आलिया रणबीर की पत्नी हैं, ऐसे में अब वो भी कपूर खानदान का हिस्सा हैं.

ट्रेलर में करीना के साथ सैफ अली खान भी नजर आए, जो इस फैमिली के दामाद हैं. साथ ही करीना कपूर की बुआ रीमा जैन भी अपने दोनों बेटों अरमान और आदर जैन संग दिखीं. इस ट्रेलर में हम अमिताभ बच्चन की नाती अगस्त्य नंदा और नातिन नव्या नवेली नंदा को भी देख सकते हैं. मालूम हो कि अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता नंदा ने रणबीर कपूर के कजिन निखिल नंदा से शादी रचाई थी.

इन सभी में हमें शशि कपूर के पोते जहान कपूर भी दिखते हैं, जो कुछ महीनों पहले नेटफ्लिक्स की सीरीज 'ब्लैक वॉरंट' में नजर आए थे. बता दें कि जहान कपूर, रणबीर और करिश्मा के कजिन हैं. इस पूरे ट्रेलर में हमें पूरे कपूर खानदान की मस्ती और खाने को लेकर जुनून नजर आया. सभी ने माना कि पूरे कपूर खानदान को खाने-पीने का बहुत शौक है. यानी इस सीरीज से पूरी उम्मीदें लगाई जा सकती हैं कि हमें कपूर खानदान की लेगेसी के साथ उनका खाने को लेकर प्यार भी नजर आएगा.

बेटे तैमूर जैसे दिखते थे सैफ?

इस शो में हमें एक ऐसा मोमेंट भी देखने मिलेगा, जब हम पूरे कपूर खानदान के बचपन की फोटोज पर भी नजर डाल पाएंगे. मेकर्स ने इसकी एक क्लिप शेयर की है, जिसमें रिद्धिमा, रणबीर, करीना, करिश्मा, आदर जैन, नव्या नंदा समेत सभी के बचपन की फोटो डाइनिंग टेबल पर सजी होंगी.

इसमें सैफ अली खान की भी फोटो होगी, जिसे देखकर नीतू कपूर हैरान दिखेंगी. वो एक्टर के बचपन का फोटो देखकर कहेंगी कि वो बिल्कुल अपने बेटे तैमूर अली खान जैसे दिखते थे. जिसे सुनकर सैफ भी हैरान होंगे. हालांकि करीना अपनी चाची नीतू की बातों से सहमत दिखेंगी. बात करें 'डाइनिंग विद कपूर्स' सीरीज की, तो ये 21 नवंबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी.

