रामविलास पासवान के निधन से शोक में बॉलीवुड, सेलेब्स ने दी श्रद्धांजलि

गुरुवार को केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान का निधन हो गया. दिल्ली के निजी अस्पताल में पासवान ने अंतिम सांस ली. लंबे समय से बीमार चल रहे रामविलास पासवान का निधन सभी को दुख देने वाला है. दलित और पिछड़ी जाति का हमेशा प्रतिनिधित्व करने वाले पासवान को एक सशक्त और सच्चे नेता के रूप में हमेशा याद रखा जाएगा. उनके जाने से देश की राजनीति को गहरी क्षति पहुंची है. बॉलीवुड भी इस काबिल और वरिष्ठ नेता के जाने से दुखी है. सेलेब्स सोशल मीडिया पर अपना दुख जाहिर कर रहे हैं.

बॉलीवुड ने किया रामविलास पासवान को याद

सिंगर कैलाश खेर से लेकर रितेश देशमुख तक, सभी बड़े कलाकारों ने इस महान नेता को श्रद्धांजलि दी है. कैलाश ट्वीट कर लिखते हैं- केन्द्र में मंत्री श्री @irvpaswan की देह पंचतत्व में विलीन हो गई, हमको जब भी मिले बहुत आदर प्रेम से मिले. भली आत्मा. परमेश्वर दिवंगत आत्मा को सद्गति दें.अतः प्रियजनों को सामर्थ्य दे इस क्षति को सहन करने की. हरि ॐ संवेदनाएं परिवार संग.

रितेश देशमुख ने दुख जाहिर करते हुए लिखा है- जानकर दुख हुआ कि पासवान जी हमारे बीच नहीं रहे. उनको मेरी श्रद्धांजलि. उनकी लैगेसी हमेशा याद रखी जाएगी. उनकी आत्मा को शांति मिले.

Shocked and saddened to know that Shri #RamVilasPaswan ji is no more. Heartfelt condolences to @iChiragPaswan, the entire family and millions of his followers. His legacy will be remembered forever. May his soul Rest in peace. Om Shanti 🙏🏽 pic.twitter.com/q9aG1nnarD — Riteish Deshmukh (@Riteishd) October 8, 2020

Heartfelt condolences to the family and loved ones of Shri Ram Vilas Paswan ji. May God give them strength and be with them at this grave hour. #RIPRamVilasPaswan ji — Nimrat Kaur (@NimratOfficial) October 8, 2020

निम्रत कौर ने भी ऐसा ही ट्वीट कर रामविलास पासवान को याद किया है. उनके अलावा रणदीप हुड्डा, मधुर भंडारकर जैसे कई सेलेब्स ने भी अपना शोक जाहिर किया है. किसी ने उनके राजनीतिक करियर की तारीफ की है, तो किसी ने उनके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बताया है.

रामविलास पासवान के निधन की सूचना उन्हीं के बेटे चिराग पासवान ने सोशल मीडिया के जरिए दी थी. उन्होंने लिखा था- पापा....अब आप इस दुनिया में नहीं हैं लेकिन मुझे पता है आप जहां भी हैं हमेशा मेरे साथ हैं. Miss you Papa.

पापा....अब आप इस दुनिया में नहीं हैं लेकिन मुझे पता है आप जहां भी हैं हमेशा मेरे साथ हैं।

Miss you Papa... pic.twitter.com/Qc9wF6Jl6Z — युवा बिहारी चिराग पासवान (@iChiragPaswan) October 8, 2020

उनके उस भावुक ट्वीट के बाद पीएम मोदी से लेकर गृहमंत्री अमित शाह तक, सभी ने इस नेता को श्रद्धांजलि दी और उनके काम को याद किया.