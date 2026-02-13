scorecardresearch
 
अपनी गलती की सजा भुगत रहे राजपाल? पहुंचे तिहाड़ जेल-हुई पैसों की किल्लत, दोस्त ने बताया पूरा सच

राजपाल यादव की फिल्म 'अता पता लापता' के कारण शुरू हुई कानूनी लड़ाई सालों से जारी है. सुनील पाल ने सोशल मीडिया पर राजपाल के आर्थिक पर रिएक्ट किया है. उन्होंने इंडस्ट्री के बड़े सितारों से उनकी मदद करने की अपील की

राजपाल को मिला इंडस्ट्री का सपोर्ट (Photo: Instagram @rajpalofficial)
मशहूर कॉमेडियन राजपाल यादव को तिहाड़ जेल से बेल नहीं मिल पाई है. 9 करोड़ के चेक बाउंस केस में वो सालों से फंसे हैं. गुरुवार को उनकी बेल याचिका पर कोर्ट में सुनवाई हुई. जहां हाईकोर्ट से उन्हें फटकार भी पड़ी थी. सालों पहले उन्होंने एक फिल्म अता पता लापता बनाई थी. बस इसी फिल्म के पिटने के बाद से वो कानूनी पचड़े में फंस गए.

सुनील पाल ने दिया सपोर्ट
कॉमेडियन सुनील पाल ने राजपाल के फाइनेंसियल स्ट्रगल पर रिएक्ट किया है. इंस्टा पर वीडियो पोस्ट कर सुनील ने बताया वो इस मुश्किल घड़ी में एक्टर के साथ खड़े हैं. दोनों एक्टर्स ने 10 से ज्यादा फिल्मों में साथ काम किया है. वो पिछले 21 सालों से एक दूसरे को जानते हैं. सुनील का मानना है राजपाल की मुश्किलें तबसे खड़ी होना शुरू हुईं जब उन्होंने अपनी डायरेक्टोरियल फिल्म को खुद प्रोड्यूस करने की सोची.

सनील ने कहा- 'अता पता लापता' वो फिल्म थी, जिसके लिए राजपाल ने बतौर डायरेक्टर अपना खाता खोला था. लेकिन उनके खाते में आए उस वक्त के 5 करोड़. उन्हें लगा था जो प्रोड्यूस कर रहा है वो फिल्म में निवेश कर रहा है. उन्हें नहीं पता था वो रकम लोन के तौर पर दी गई है. फिर एक दिन वो लोन उन्हें अकेला कर देगा. मैं उनका फैन हूं, चेला हूं. उनके साथ 10 मूवीज की हैं. कुछ मूवीज रिलीज होनी बाकी हैं. राजपाल के लिए पूरा देश खड़ा है. राजपाल को वैलेंटाइन वीक में जेल जाना पड़ा वो भी तिहाड़.

''जहां बड़े-बड़े क्रिमिनल्स को भेजा जाता है. वहां एक कॉमेडियन को भेजा गया. जिन्होंने पिछले 30 साल से लोगों को हंसाया. उनका 5 करोड़ का ब्याज आज 9 करोड़ हो गया है. लोग कह रहे हैं वो अकेले पड़ गए हैं. मैं मानता हूं उन्होंने उस फिल्म के लिए गलत फैसले लिए, बिना सोचे समझे एग्रीमैंट साइन कर लिया. बाद में वो मूवी नहीं चली, तो सारे पैसे उनके गले पड़ गए. काफी लोग उनकी मदद के लिए आ रहे हैं. हम कॉमेडियन भी उनकी मदद के लिए विचार कर रहे हैं.''

सुनील ने इंडस्ट्री के बड़े सुपरस्टार्स से राजपाल की मदद करने को कहा. वो कहते हैं- मैं सेलेब्स से ये नहीं कहता कि फ्री में पैसे दो, लोन दे दो. इंडस्ट्री के बड़े सुपरस्टार्स का बयान नहीं आ रहा, तो आप कैसे बड़े हो गए? ऐसा वक्त किसी के साथ भी आ सकता है. किसी की भी फिल्म पिट सकती है. 

