Rajkummar Rao के साथ दूसरी बार हुआ फ्रॉड, PAN कार्ड का मिसयूज कर निकाले गए इतने हजार

आज बदलते वक्त के साथ चीजें काफी एडवांस हो गई हैं. डिजिटली देश काफी आगे बढ़ रहा है. कोई भी ट्रान्जेक्शन्स और बैंकिंग वर्क्स अब पहले की तरह जटिल नहीं रहे. लेकिन हर एक चीज के अपने फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं. ताज्जुब की बात तो ये है कि आम आदमी को तो धोखाधड़ी का सामना करना पड़ता है मगर कई सारे सेलेब्स भी ऐसे हैं जो किसी ना किसी फ्रॉड की चपेट में आ जाते हैं. हाल ही में एक्टर राजकुमार राव के साथ ऐसा कुछ हुआ है. एक्टर के पैन कार्ड का किसी ने मिसयूज किया है.

मुश्किल में राजकुमार राव

राजकुमार राव ने हाल ही में अपनी इस व्यथा के बारे में सोशल मीडिया के जरिए शेयर किया है. उन्होंने ट्विटर पर इस बारे में बात करते हुए लिखा- #FraudAlert मेरे पैन कार्ड का मिसयूज किया गया है और उससे मेरे नाम पर किसी ने 2500 रुपये का लोन किसी ने लिया है. इसकी वजह से मेरे Cibil पर काफी असर पड़ा है. @CIBIL_Official से मेरा निवेदन है कि मामले का जायजा लें और इस हरकत के खिलाफ सख्त एक्शन लें.

#FraudAlert My pan card has been misused and a small loan of Rs.2500 has been taken on my name. Due to which my cibil score has been affected. @CIBIL_Official please rectify the same and do take precautionary steps against this.