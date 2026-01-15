8 घंटे शिफ्ट की डिमांड के खिलाफ मशहूर एक्टर, दीपिका पादुकोण पर किया कमेंट?

इंडस्ट्री में काफी समय से 8 घंटे की शिफ्ट को लेकर बहस छिड़ी हुई है. मां बनने के बाद से दीपिका पादुकोण ने इंडस्ट्री के लॉन्ग वर्किंग आवर्स पर कड़ा स्टैंड लिया है. कई न्यू मदर बनीं एक्ट्रेस ने दीपिका की मांग को सपोर्ट किया है. लेकिन दिग्गज एक्टर राजेंद्र चावला इससे सहमत नहीं हैं.

राजेंद्र ने किस पर कसा तंज?

वो 8 घंटे शिफ्ट की डिमांड को 'चोचला' मानते हैं. उन्होंने बॉलीवुड बबल संग बातचीत में इस डिबेट पर रिएक्ट किया है. वो कहते हैं- मैं इस बात को समझता हूं लेकिन अगर आप इंडस्ट्री में आ रहे हो तो आपको पहले ही दिन समझना होगा कि यहां पर ऐसे ही काम होता है. आपको इस बात को समझना होगा कि 12-14 घंटों की शिफ्ट रहेगी. क्योंकि काम का भार काफी बढ़ चुका है.

एक्टर ने कहा- मान लो किसी को डेली शोप के लिए 22-25 मिनट का कंटेट देना है. उस बीच अगर आप ये चोचले पालते रहेंगे कि मैं तो बस 8 या 5 घंटे ही काम करूंगा. तो कैसे काम पूरा होगा? अगर आपने इस रेस में कदम रख लिया है तो आपको इसके अनुसार ही दौड़ना पड़ेगा. अगर आप ये स्वीकार नहीं कर सकते तो आपको 9-5 की नौकरी करनी चाहिए, वहीं पर खुश रहना चाहिए. किसी ने आपको इंडस्ट्री में रहने के लिए फोर्स नहीं किया है. इरिटेट होकर सोने से बेहतर है आप थककर सोएं.

वो आगे कहते हैं- एक्टर्स के लिए आजकल चीजें बेहतर हो गई हैं. हर किसी के पास वैनिटी और entourage की फैसिलिटी है. हमारे वक्त में महिलाएं खुले में या पेड़ के पीछे जाकर कपड़े बदलती थीं. कोई एयर कंडीशन मेकअप रूम या फ्लोर नहीं होते थे. अमिताभ बच्चन जैसे लोग भी धूप में अपना कॉस्ट्यूम पहनकर बैठते थे. आजकल तो सबके पास वैनिटी है. अपना स्लॉट ना होने पर वो वहां जाकर बैठ सकते हैं. लोगों ने राजेंद्र की बातों को दीपिका की डिमांड पर तंज माना है.

अपना एक किस्सा शेयर करते हुए उन्होंने कहा- जब मैं 'सास बिना ससुराल' शो में काम कर रहा था सुपरवाइजिंग प्रोड्यूसर ने मुझे कहा कि उन्होंने मेरे खिलाफ कभी शिकायत नहीं सुनी. मैं कुछ नहीं कहता हूं. तब मैंने कहा कि मैं किस बारे में शिकायत करूं? जब मैं थियेटर शोज के लिए जाता था, हम कीड़ों से भरे रूम में सोते थे. वो हमें सोने के लिए दरी देते थे. आप लोगों ने हमें वैनिटी वैन, फल, मेरे नाम की बेडशीट दी है. तो मैं किस बात की शिकायत करूं?

राजेंद्र चावला की बात करें तो वो टीवी और फिल्म इंडस्ट्री का जाना माना फेस है. उन्होंने सास बिना ससुराल, घर की लक्ष्मी बेटियां, मात पिता के चरणों में स्वर्ग, बहू हमारी रजनीकांत, लक्ष्मीनिवास जैसे शोज में काम किया है.

