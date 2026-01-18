'रेस 4' में लौटेंगे अक्षय खन्ना? प्रोड्यूसर ने बताई सच्चाई, बोले- उनका किरदार...

बॉलीवुड एक्टर अक्षय खन्ना इन दिनों किसी बड़े सितारे की तरह हर तरफ छाए हुए हैं. जबसे उन्होंने फिल्म 'धुरंधर' में रहमान डकैत का रोल करके हर किसी को हैरान किया है, तबसे सबकी जुबान पर सिर्फ उन्हीं का नाम है. अक्षय को इस समय हर कोई बड़ी से बड़ी फिल्म करता देखना चाहता है.

फिल्म 'धुरंधर' की हिट होने की सबसे बड़ी वजह में से एक अक्षय खन्ना भी हैं. जिस तरह उनका परफॉरमेंस रहा है, वो देखने लोग अभी तक थिएटर्स पहुंच रहे हैं. सोशल मीडिया पर सिर्फ उनके किरदार और वायरल गाने 'Fa9la' की चर्चा है. 'धुरंधर' के बाद अक्षय को कई सारी फिल्मों में कास्ट करने की बातें सामने आने लगी थीं. कहा गया कि वो सैफ अली खान की 'रेस' फ्रैंचायजी में वापसी करेंगे.

'रेस 4' की तैयारी इस समय काफी जोर-शोर से चल रही है. ऐसे में अक्षय को कास्ट करने की खबर काफी तेजी से फैली जिसपर अब खुद प्रोड्यूसर रमेश तौरानी ने बात की. उन्होंने अक्षय खन्ना की कास्टिंग पर चल रही खबरों पर सफाई दी है और HT से कहा है, 'नहीं, हमने अक्षय से अभी तक कोई बात नहीं की है. उन्हें कास्ट करने का कोई मौका नहीं है. उन्हें फिल्म में लाने पर कोई सोच-विचार नहीं हुआ है. पहले फिल्म में उनका किरदार एक्सीडेंट में मारा गया था. उनकी कहानी वहीं खत्म हो गई थी और वो अब भी वैसी ही रहेगी.'

क्या है 'रेस 4' पर अपडेट?

रमेश तौरानी ने आगे 'रेस 4' पर भी अपडेट दी. जब उनसे पूछा गया कि क्या फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा और सैफ अली खान को कास्ट किया गया है? तो उन्होंने कहा, 'अभी तक हमने कास्ट को फाइनल नहीं किया है, फिलहाल स्क्रिप्ट पर काम जारी है.'

'रेस' फ्रैंचाइजी के अभी तक तीन पार्ट्स आ चुके हैं. पहली 'रेस' साल 2008 में आई थी, जिसमें सैफ और अक्षय के साथ कटरीना कैफ और बिपाशा बसु थीं. वहीं, 'रेस 2' साल 2013 में आई जिसमें सैफ के साथ जॉन अब्राहम, दीपिका पादुकोण और जैकलीन फर्नांडीज जैसे एक्टर्स शामिल थे. इन दोनों फिल्मों को अब्बास-मस्तान ने डायरेक्ट किया था. लेकिन फिर साल 2018 में 'रेस 3' आई जिसकी कहानी से लेकर डायरेक्टर और एक्टर्स, लगभग सभी बदले गए. उस फिल्म में सलमान खान मेन हीरो थे.

