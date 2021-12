Pushpa Box Office Day 1: अल्लू अर्जुन की फिल्म को मिली जबरदस्त ओपनिंग, पहले ही दिन कमाए 50 करोड़

कोरोना काल अभी खत्म नहीं हुआ है लेकिन सिनेमाहॉल खुल गए हैं. एक के बाद एक बड़ी फिल्में रिलीज हो रही हैं. बॉलीवुड के लिए मगर बॉक्स ऑफिस पर चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं. इसकी दो बड़ी वजह हैं. पहली तो ये है कि कोरोना प्रोटोकॉल्स के तहत कई जगहों पर थियेटर्स में हाफ कैपिसिटी के साथ ऑडियंस बैठाई जा रही है और दूसरा ये है कि इस बार बॉलीवुड के साथ ही साउथ और हॉलीवुड की फिल्में भी रिलीज हो रही हैं. अब साउथ सुपरस्टार अल्लु अर्जुन की हालिया रिलीज फिल्म पुष्पा: द राइज को ही ले लीजिए. फिल्म ने ओपनिंग डे पर जबरदस्त कमाई की है.

अल्लू अर्जुन की फिल्म के चर्चे इस समय हर तरफ देखने को मिल रहे हैं. वैसे तो सभी की निगाह फिल्म RRR पर टिकी थीं मगर उससे पहले ही पुष्पा फिल्म ने अपनी रिलीज से सभी को चौंका दिया है. फिल्म को काफी पसंद किया जा रहा है. इसका ओपनिंग डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ही आपको बता देगा कि फिल्म कितनी पॉवरफुल है और बॉक्स ऑफिस पर कोहराम लेकर आई है.

𝑨𝑨𝒍𝒍 𝑻𝒊𝒎𝒆 𝑹𝒆𝒄𝒐𝒓𝒅 alert! @alluarjun creates a box office storm in NIZAM (Telangana) with #PushpaTheRise, which registered a record-breaking first ever double-digit Day1 share of 11.45 CR share (16.5 CR gross) in the territory's history. #ThaggedheLe #AlluArjun 🔥🔥 pic.twitter.com/2AEJkZtPgX