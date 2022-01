Pushpa Box Office: फिल्म ने अबतक कमाए इतने करोड़, OTT पर रिलीज होगा हिंदी वर्जन

साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा ने जिस तरह से साउथ सिनेमा की ऑडियन्स पर अपनी पकड़ बनाई है, उसी तरह बाकी भाषाओं में भी फिल्म को लेकर लोगों का प्यार देखने को मिला है. अभी तक अनुमान लगाया जा रहा था कि हिंदी वर्जन में फिल्म 75 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी, लेकिन 80 करोड़ से ज्यादा कमाई कर फिल्म ने नया टारगेट सेट कर दिया है.

हिंदी वर्जन में फिल्म ने कमाए 80 करोड़ से ज्यादा

ट्रेड ऐनालिस्ट तरण आर्दश ने ट्वीट कर फैंस को जानकारी दी कि फिल्म पुष्पा अब एक डाउनट्रेंड देख रही है. हालांकि, यह पहले ही दर्शकों को लुभाने में काफी कामयाब रही है. #pushpa की कमाई अब धीमी पड़ रही है, लेकिन काम हो गया है. महामारी के दौर में भी इस फिल्म को बेहद प्यार मिला है. चौथे हफ्ते के शुक्रवार को फिल्म ने 1.95 करोड़ की कमाई की, शनिवार को 2.56 करोड़, उसके बाद 3.48 करोड़, सोमवार को 1.10 करोड़ तक की कमाई पूरी कर ली है. जोकि कुल 81.58 करोड़ की कमाई मानी जा रही है.

Monalisa dance video: मोनालिसा ने पति विक्रांत संग किया डांस, फैंस ने पूछा- खुशखबरी कब सुना रही हो?

#Pushpa is slowing down, but the job is done… A big, fat total in the pandemic era clearly indicates the love this film has got from moviegoers… [Week 4] Fri 1.95 cr, Sat 2.56 cr, Sun 3.48 cr, Mon 1.10 cr. Total: ₹ 81.58 cr. #India biz. pic.twitter.com/098hi3LXKR

— taran adarsh (@taran_adarsh) January 11, 2022

ata mangeshkar health update: लता मंगेशकर को अभी नहीं मिलेगी अस्पताल से छुट्टी, कोरोना के साथ हुआ निमोनिया

14 जनवरी को हिंदी भाषा में होगी ओटीटी पर रिलीज

हालांकि हिंदी वर्जन के ऑडियन्स के लिए खुशखबरी यह भी है कि फिल्म अब हिंदी वर्जन में 14 जनवरी को ओटीटी प्लेटफार्म अमेजन प्राइम पर रिलीज होने जा रही है. यह जानकारी तरण आर्दश ने ही द्वीट कर दर्शकों को दी है. फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए तरण ने लिखा 'PUSHPA' इस शुक्रवार अमेजन प्राइम पर आ रही है, 14 Jan 2022. सुकुमार द्वारा निर्देशित इस फिल्म में अल्लू अर्जुन और फहाद फासिल हैं.

'PUSHPA' HINDI ARRIVES ON AMAZON PRIME VIDEO THIS FRIDAY... #PushpaHindi will premiere on Amazon Prime Video this Friday [14 Jan 2022]... The film - starring #AlluArjun and #FahadhFaasil - is directed by #Sukumar. #PushpaOnPrime pic.twitter.com/SUQos2Osgd — taran adarsh (@taran_adarsh) January 10, 2022

हिंदी ऑडियन्स की पसंद की यह रही वजह

फिल्म को हिंदी ऑडियन्स द्वारा पंसद किए जाने की कई वजह हैं. फिल्म की एक्ट्रेस राश्मिका मंदाना साउथ की सुपरस्टार एक्ट्रेस हैं. उनकी फैन फॉलोइंग देशभर में है. उनकी अदाओं और एक्टिंग के लोग दीवाने हैं. साथ ही फिल्म के लीड एक्टर अल्लू अर्जुन ने कई फिल्में कर अपनी पहचान बनाई है. माउथ पब्लिसिटी और फिल्म की हो रही इतनी कमाई भी फिल्म प्रमोशन का काम कर रही है. पुष्पा फिल्म में साउथ एक्ट्रेस सामंथा प्रभु ने अपना पहला आइटम सॉन्ग किया है, जिससे फैंस का उत्साह और बढ़ता नजर आया है. फैमिली मेन 2 में सामंथा ने राजी की भूमिका निभाई थी, जो बॉलीवुड फैंस को काफी पसंद आई और इस रोल के लिए उन्हें फिल्म फेयर अर्वाड से भी सम्मानित किया गया.