'आज वो किसी और की पत्नी है...', पुनीत सुपरस्टार का छलका दर्द, गर्लफ्रेंड को लेकर कही ये बात

सोशल मीडिया पर अपनी अजीबोगरीब हरकतों और 'लॉर्ड' के नाम से मशहूर पुनीत सुपरस्टार अक्सर लोगों को हंसाते हुए नजर आते हैं. बिग बॉस ओटीटी 2 फेम पुनीत को लेकर लोग सोचते हैं कि वे अपनी ही दुनिया में मस्त रहते हैं लेकिन इस बार पुनीत का अलग ही रूप देखने को मिला.

हाल ही में सिद्धार्थ कन्नन को दिए एक इंटरव्यू में पुनीत काफी इमोशनल हो गए. अपनी पर्सनल लाइफ पर खुलकर बात करते हुए पुनीत ने पहली बार अपनी 'अधूरी लव स्टोरी' का खुलासा किया और बताया कि आखिर क्यों उनकी मोहब्बत शादी की दहलीज तक नहीं पहुंच पाई.

इंटरव्यू के दौरान जब सिद्धार्थ ने पुनीत से उनके प्यार और रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में पूछा, तो हमेशा मजाकिया रहने वाले पुनीत अचानक गंभीर हो गए. उन्होंने कुबूल किया कि उनके जीवन में एक लड़की थी जिससे वो बहुत प्यार करते थे. उन्होंने बताया, 'प्यार तो है... एक लड़की है जिससे मैं बहुत मोहब्बत करता हूं. लेकिन उस लड़की की शादी कहीं और हो चुकी है. पुनीत ने बड़े ही सादगी भरे लहजे में बताया कि वो अब अपनी शादीशुदा जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है.

लड़की ने पुनीत को समझाया

पुनीत ने बताया, 'वह भी मुझसे प्यार करती थी, लेकिन परिवार के फैसले के आगे वह मजबूर थी. उस लड़की ने मुझसे कहा था कि उसके माता-पिता उसकी शादी एक पुराने रिश्तेदार से कराने पर अड़े हुए हैं.' उसने कहा, 'अगर आज मैं तुम्हारे लिए अपने माता-पिता को छोड़ सकती हूं, तो कल को किसी और के लिए तुम्हें भी छोड़ दूंगी. अगर मैं उनके खिलाफ लड़ सकती हूं, तो कल को तुम्हारे खिलाफ भी लड़ूंगी.' पुनीत ने उसकी इस ईमानदारी का सम्मान किया और खुद उसे आगे बढ़ने की सलाह दी.

फिजिकल नहीं था हमारा रिलेशन

अपनी लव स्टोरी के बारे में पुनीत ने बताया कि उनका रिश्ता कभी भी फिजिकल या गलत नीयत वाला नहीं था. उन्होंने कहा, 'हमारा रिश्ता बहुत पवित्र था. हम कभी किसी गलत चीज में शामिल नहीं हुए.' पुनीत का मानना था कि अगर उस लड़की की खुशी किसी और के साथ है, तो उन्हें उसे रोकना नहीं चाहिए. वह लड़की अब शादी के बाद बेंगलुरु में शिफ्ट हो गई है और अपनी नई जिंदगी जी रही है.

अंत में पुनीत से जब पूछा गया कि उस लड़की से बात होती है तो उन्होंने कहा, 'मैं उसे याद जरूर करता हूं, लेकिन हम फोन पर बात नहीं करते. बस कभी कोई त्योहार या खास मौका होता है, तो उसकी तरफ से मैसेज या कॉल आ जाता है. कोई ब्लॉक नहीं है, कुछ नहीं है. इतनी ही बात होती है.'

---- समाप्त ----