खास अंदाज में प्रियंका चोपड़ा ने मनाया Easter, शेयर कीं Photos

प्रियंका चोपड़ा ने इन दिनों लंदन में हैं और वहीं त्योहारों का मजा ले रही हैं. हाल ही में होली सेलिब्रेट करने के बाद प्रियंका चोपड़ा ने लंदन वाले घर में ईस्टर का मजा लिया. इस मौके पर प्रियंका चोपड़ा अपनी डॉग डायना के साथ चिल करती आईं. अपने ईस्टर सेलिब्रेशन की फोटो को प्रियंका ने ट्विटर पर शेयर किया.

प्रियंका ने दी ईस्टर की बधाई

प्रियंका की शेयर की इस फोटो में आप ईस्टर के लिए आईं चॉकलेट, टॉफी और अन्य किजों को टेबल पर रखे देख सकते हैं. इसके अलावा ट्यूलिप फूलों का गुलदस्ता भी आप देख सकते हैं. इस फोटो के कैप्शन में प्रियंका ने लिखा, ''हैप्पी ईस्टर उन सभी को जो इस दिन को मना रहे हैं. सभी को बहुत प्यार और खुशियां.''

Happy Easter to everyone celebrating. Lots of love and joy! 🐣 pic.twitter.com/LjRf0Hc7DP