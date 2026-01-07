scorecardresearch
 
अरशद वारसी के फिल्म 'हलचल' को लेकर किए दावों से दुखी डायरेक्टर प्रियदर्शन, बोले- मैं हैरान हूं

एक्टर अरशद वारसी ने डायरेक्टर प्रियदर्शन की फिल्म 'हलचल' में काम करने को लेकर बड़ा बयान दिया था. एक इंटरव्यू में एक्टर ने दावा किया था कि जैसे किरदार का वादा उनसे किया गया था, वैसा उन्हें नहीं मिला. अब अरशद के बयान पर डायरेक्टर ने रिएक्शन दिया है. प्रियदर्शन का कहना है कि वो दुखी हैं.

अरशद वारसी के आरोपों से दुखी हैं प्रियदर्शन (Photo: Screengrab)
जाने-माने फिल्ममेकर प्रियदर्शन ने एक्टर अरशद वारसी के हालिया बयान पर अपना रिएक्शन दिया है. अरशद ने एक इंटरव्यू में 2004 में आई कॉमेडी फिल्म 'हलचल' के बारे में बात की थी. वारसी ने कहा था कि उन्हें बताया गया था कि फिल्म में उनका किरदार अहम होगा, और अक्षय कुमार के 'हेरा फेरी' वाले रोल के बराबर होगा. लेकिन शूटिंग शुरू होने पर उन्हें एहसास हुआ कि उनका रोल सपोर्टिंग कैरेक्टर का था. एक्टर के अनुसार, उम्मीदों और हकीकत के बीच यह अंतर उनके लिए बहुत बड़ा रहा. उन्होंने इस एक्सपीरिएंस को 'खराब' भी बताया था.

प्रियदर्शन को हुआ दुख

प्रियदर्शन ने अरशद वारसी के इस बयान को चौंकाने वाला और गहराई से दुख पहुंचाने वाला बताया है. एक इंटरव्यू में प्रियदर्शन ने कहा कि वारसी की बातें पढ़कर उन्हें बहुत हैरानी हुई. डायरेक्टर ने कहा, 'जब मैंने उनकी बातें पढ़ीं तो मैं बहुत दुखी हुआ. मैं गलत भी हो सकता हूं, और शायद इसे गलत समझा गया हूं, लेकिन अगर उन्होंने (ऐसा कहा है), तो मैं हैरान हूं.'

प्रियदर्शन ने 'हलचल' रिलीज होने के बाद अरशद वारसी के साथ हुई एक बातचीत को भी याद किया. इसमें एक्टर ने दर्शकों से अपनी परफॉरमेंस के लिए मिली सराहना पर हैरानी और खुशी जताई थी. उन्होंने सवाल उठाया कि फिल्म इतनी सफल होने के बावजूद वारसी अब इसे फ्लॉप क्यों कह रहे हैं? साथ ही उन्होंने कहा कि ये टिप्पणियां उन्हें दुख पहुंचाती हैं. प्रियदर्शन ने कहा, 'रिलीज के बाद उन्होंने मुझे फोन किया और कहा, 'प्रियन सर, मुझे कभी नहीं लगा था कि मुझे इतनी सराहना मिलेगी.' मेरी हिट फिल्मों में से एक होने के बावजूद उन्होंने ऐसा क्यों कहा?'

डायरेक्टर ने कहा कि अरशद वारसी के पास शिकायत करने का कोई कारण नहीं था. उन्होंने साफ किया कि फिल्म 'हलचल' और वारसी के कैरेक्टर लकी भल्ला को दर्शकों का लगातार प्यार मिलता रहा है. उन्होंने कहा कि 'मुन्ना भाई एमबीबीएस' शुरुआत में अरशद के लिए टर्निंग पॉइंट था, लेकिन 'हलचल' ने उनकी कॉमिक टाइमिंग को और बेहतर तरीके से दिखाया था.

अरशद ने दी थी सफाई

वारसी ने अपनी तरफ से साफ किया था कि उनकी टिप्पणियां खास तौर पर शूटिंग के दौरान के अनुभव के बारे में थीं, न कि किसी व्यक्तिगत मामलों के बारे में. उन्होंने यह भी हिंट दिया था कि प्रियदर्शन को शायद फिल्म प्रोडक्शन में जाने से पहले मिले पिच के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी. अपने इंटरव्यू में अरशद ने कहा था, 'मुझे नहीं लगता कि प्रियदर्शन को इसकी जानकारी थी. यह उनकी गलती नहीं है.'

प्रोजेक्ट्स की बात करें तो प्रियदर्शन और अरशद वारसी दोनों के पास कई बड़ी फिल्में हैं. प्रियदर्शन, फिल्म हैवान' पर काम कर रहे हैं. अक्षय कुमार के साथ सालों बाद उन्होंने दोबारा काम किया है. दोनों साथ में 'भूत बंगला' नाम की फिल्म भी लाएंगे. अरशद वारसी, 'धमाल 4' और 'किंग' में नजर आने वाले हैं.

---- समाप्त ----
