प्रीति जिंटा ने लगवाई कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज, फैंस को भी किया मोटिवेट

बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा सोशल मीडिया के जरिए अपनी पर्सनल लाइफ के अपडेट्स फैंस संग शेयर करती रहती हैं. कुछ समय पहले तक प्रीति जिंटा आईपीएल खेल रही अपनी टीम को चीयर कर रही थीं. मगर कोरोना वायरस के खौफ के मद्देनजर आईपीएल टुर्नामेंट को रद्द करना पड़ा. प्रीति जिंटा भी इस वायरस को लेकर काफी सचेत हैं. अब इस वायरस से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्ट्रेस भी कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज ले चुकी हैं. एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया के जरिए इस बात की जानकारी साझा की.

प्रीति जिंटा ने ट्विटर पर अपनी दो तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें वे कोविड 19 की दूसरी डोज लगवाती नजर आ रही हैं. एक्ट्रेस ने तस्वीरों के साथ कैप्शन में लिखा- मैंने आज कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज भी लगवा लिया है और अब मैं वैक्सीनेटेड हो गई हूं. मेरा सभी से ये निवेदन है कि वे भी कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवा लें ताकि सभी सेफ रहें. #Getvaccinated #Staysafe” प्रीति जिंटा ने वैक्सीन लगवाने के साथ ही अपने फैंस को भी इसके लिए मोटिवेट किया है. बता दें कि कोरोना वैक्सीन अब 18 साल के ऊपर के सभी लोगों के लिए लगानी अनिवार्य हो गई है ताकि कोरोना वायरस के प्रकोप से बचा जा सके.

I took my second covid shot and am vaccinated. I would request everyone to get vaccinated so we are all safe. #Getvaccinated #Staysafe pic.twitter.com/HB8IDbP0kl