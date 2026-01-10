'राजा साब' के लिए प्रभास ने दी फीस की कुर्बानी, स्टार्स ने कमाए करोड़ों, सामने आई डिटेल्स

पैन-इंडिया स्टार प्रभास की फिल्म 'द राजा साब' लगातार चर्चा में बनी हुई है. 9 जनवरी को ये हॉरर-कॉमेडी फिल्म देशभर में सिनेमाघरों में रिलीज हुई. इसे सबसे बड़ी तेलुगू फिल्मों में से एक माना जा रहा है. बड़े स्केल पर बनी और बड़े-बड़े स्टार्स से भरी 'राजा साब' जबरदस्त हलचल मचाए हुए है. अब इसमें काम करने वाले कलाकारों की फीस का खुलासा हो गया है.

और पढ़ें

बॉक्स ऑफिस पर छाई राजा साब

सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने पहले दिन लगभग 54 करोड़ रुपये (ग्रॉस) कमाए, जिसमें प्रीमियर शो शामिल हैं. कुछ रिपोर्ट्स में 53.7-54.15 करोड़ रुपये नेट इंडिया कलेक्शन का अनुमान लगाया गया है. ये ओपनिंग बाकी रिलीज से बेहतर रही और इसने पिक्चर को बड़े पर्दे पर मजबूत शुरुआत दी है. लेकिन फिर भी 'राजा साब' प्रभास की पिछली फिल्म 'कल्कि 2898 एडी' के पहले दिन 191 करोड़ से पीछे रही.

रिपोर्ट्स की मानें तो 'राजा साब' ने वर्ल्डवाइड पहले दिन 100 करोड़ रुपये से ज्यादा का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है. इसमें इंडिया ग्रॉस 75 करोड़ और ओवरसीज 25-30 करोड़ के आसपास शामिल है. तेलुगू स्टेट्स में इसका सबसे मजबूत प्रदर्शन रहा, जहां 57%+ ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई. फिल्म को निगेटिव रिव्यू मिले हैं. ऐसे में इसका इतनी बड़ी कमाई करना अपने आप में इंप्रेसिव है.

Advertisement

प्रभास ने की फीस में कटौती

खबरों की मानें तो प्रभास ने फिल्म 'द राजा साब' के लिए अपनी फीस में 33% की कटौती की है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्हें इस फिल्म के लिए लगभग 100 करोड़ रुपये मिले है, जो उनकी रेगुलर 150 करोड़ रुपये की फीस से कम है. प्रभास ने ये कटौती इसलिए की ताकि बजट का ज्यादा पैसा सेट्स, विजुअल इफेक्ट्स और प्रोडक्शन क्वालिटी पर लगाया जा सके, जिससे फिल्म स्क्रीन पर और भी भव्य दिखे.

पिक्चर के बाकी एक्टर्स की फीस की बात करें तो एक्ट्रेस मालविका मोहनन ने इससे तेलुगू सिनेमा में डेब्यू किया है. रिपोर्ट्स के अनुसार, 'राजा साब' के लिए उन्हें 2 करोड़ रुपये मिले हैं. संजय दत्त को 5-6 करोड़ रुपये, बोमन इरानी को 1 करोड़ रुपये, निधि अग्रवाल को 1.5 करोड़ और रिद्धि कुमार को 1 करोड़ रुपये मिले हैं. जबकि वेटरन कॉमेडियन ब्रह्मानंदम ने इसके लिए 80 लाख रुपये फीस ली है.

डायरेक्टर मारुति ने खुलासा किया कि उन्हें इस फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए 18 करोड़ रुपये मिले, जो तीन साल के काम के बाद उनके करियर की सबसे ज्यादा फीस है. 'राजा साब' का कुल बजट 400-450 करोड़ रुपये तक बताया जा रहा है. इसमें VFX, सेट्स और बड़े स्केल पर भारी खर्च हुआ है. देखना होगा कि ये आगे बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल करती है.

---- समाप्त ----