अमिताभ बच्चन हैं पूजा हेगड़े के ड्रीम एक्टर, बोलीं- उम्मीद है एक दिन सच होगा सपना

पूजा हेगड़े एक के बाद एक हिट फिल्में दे रही हैं. उनकी फिल्म मोस्ट एलिजिबल बैचलर कुछ ही दिनों पहले सिनेमाघर में रिलीज हुई है. पूजा हेगड़े ने ट्विटर पर ask me anything सेशन के दौरान फैंस से बातचीत की. फैंस ने समय न गंवाते हुए एक्ट्रेस से सवाल पूछे.

बिग बी संग काम करना चाहती हैं पूजा

पूजा से एक यूजर ने उनके ड्रीम एक्टर का नाम पूछा. जिसका तुरंत जवाब देते हुए पर पूजा ने कहा- अमिताभ बच्चन. एक और सवाल आया, क्या आपका सपना उनके साथ काम करना है? पूजा हेगड़े ने लिखा, एक और केवल एक अमिताभ बच्चन सर के साथ. उम्मीद है एक दिन सच होगा.

With the one and only @SrBachchan sir. Hope this comes true someday 🥺 https://t.co/5XshS1CwCD — Pooja Hegde (@hegdepooja) October 18, 2021

पूजा की एक्टिंग की चिरंजीवी ने की तारीफ

पूजा हेगड़े से उनके सुपरस्टार सहयोगियों और उनके करियर के संबंध में भी सवाल पूछे गए. जब उनसे उनकी आगामी फिल्म में तेलुगु सुपरस्टार चिरंजीवी के साथ काम करने के अनुभव के बारे में पूछा गया तो पूजा हेगड़े ने कहा ,” इसके बारे में नहीं पता. लेकिन चिरंजीवी गारू ने फिल्म मोस्ट एलिजिबल बैचलर में मेरी एक्टिंग देखने के बाद मुझे मैसेज भेजा जिसने मेरा दिन बना दिया है. इसने मुझे और मेहनत करने के लिए प्रेरित किया.” इस फिल्म में पूजा हेगड़े अखिल अक्किनेनी के साथ नजर आ रही हैं. जिसे बोम्मरिलु भास्कर द्वारा निर्देशित किया गया है.

Don’t know about that but Chiranjeevi Garu made my day today by msging me about my performance in Most Eligible. Inspired to work harder now 😭❤️ #AskPoojaHegde https://t.co/4zVlS8r8l6 — Pooja Hegde (@hegdepooja) October 18, 2021

Jn NTR के फैंस भी पीछे नहीं रहे. उन्होने पूजा हेगड़े से एक शब्द में अभिनेता के बारे में कुछ कहने को कहा. पूजा हेगड़े ने ‘रियल’ लिख कर उनको जवाब दिया. दोनों ने Aravinda Sametha Veera Raghava में साथ काम किया है. कन्नड़ अभिनेता यश के लिए पूजा हेगड़े ने लिखा, कन्नड़ इंडस्ट्री को गौरवान्वित किया. तमिल सुपरस्टार विजय के बारे में पूछे जाने पर पूजा हेगड़े ने कहा, एक शब्द काफी नहीं है .. लेकिन मैं कोशिश करूंगी .उम्म….स्वीटेस्ट.

पूजा हेगड़े ने अपने फैंस को अपनी आने वाली फिल्म के बारे में भी बताया. वे बाहुबली स्टार प्रभास के साथ राधे श्याम में नजर आएंगी. पूजा हेगड़े ने तमिल फिल्म Mugamoodi से फिल्मों में डेब्यू किया था. पूजा हेगड़े, ऋतिक रोशन के साथ मोहनजोदाड़ो और अक्षय कुमार की साथ हाउसफुल 4 काम कर चुकी हैं. वे रणवीर सिंह और जैकलीन फर्नांडिज के साथ सर्कस में नजर आएंगी.