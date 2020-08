PMC घोटाले को लेकर नाराज रणवीर शौरी, ' किसी ने नहीं लिया कोई एक्शन'

पिछले साल पीएमसी घोटाले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था. उस एक घोटाले की भेट चढ़ गए थे वो मासूम लोग जिनके लाखों रुपये भी डूब गए और कई लोगों की जान तक चली गई. हालात ऐसे हो गए थे कि लोग अपने खुद के पैसे तक बैंक से नहीं निकाल पा रहे थे. अब इस घोटाले को एक साल होने जा रहा है, लेकिन न्याय का इंतजार अभी भी जारी है. बैंक के साथ जुड़े कई ग्राहक अभी भी मदद का इंतजार कर रहे हैं.

पीएमसी घोटाले पर बोले रणवीर शौरी

अब बॉलीवुड एक्टर रणवीर शौरी ने इस मुद्दे पर रिएक्ट किया है. उन्हें इस बात की नाराजगी है कि सरकार ने इस मामले में ज्यादा कुछ नहीं किया. वे ट्वीट कर लिखते हैं- 9 लाख से ज्यादा लोगों की जिंदगी तबाह हो गई. कई लोगों की जान चली गई. लेकिन वित्तमंत्री, पीएम, राज्य के सीएम की तरफ से कुछ नहीं किया गया. रणवीर शौरी ने इससे पहले भी इस मुद्दे को सोशल मीडिया पर उठाया है. उन्होंने हर उस शख्स की आवाज बुलंद की है जो इस घोटाले की वजह से टूट गया है.

More than 9 lakh people destroyed. Many dead. No action from @FinMinIndia @PMOIndia @CMOMaharashtra. #PMCBank #PMCBankScam #PMCBankCrisis #PMCVictimsMatters https://t.co/XTdIHQq8RD