पायल घोष ने खुद को किया घर में आइसोलेट, करवाने जा रहीं कोरोना टेस्ट

एक्ट्रेस पायल घोष ने जब से फिल्ममेकर अनुराग कश्यप पर यौन शोषण का आरोप लगाया था, उनका सुर्खियों में बने रहना जारी है. इस विवाद के बाद से वे राजनीति में भी खासा सक्रिय हो गई हैं. कई नेताओं से मुलाकात करना, उनको अपनी इस लड़ाई में शामिल करना दिखाता है कि एक्ट्रेस कुछ बड़ा सोच रही हैं. हाल ही में पायल ने रामदास अठावले की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की सदस्यता ले ली थी. ऐसे में अब वे एक नेता भी बन गई हैं.

पायल का होगा कोरोना टेस्ट

लेकिन अभी तो पायल की राजनीतिक पारी शुरू भी नहीं हुई और उन्हें कोरोना का खतरा सता रहा है. एक्ट्रसे ने बताया है कि उन्होंने खुद को घर में आइसोलेट किया हुआ है. वे अपना कोरोना टेस्ट करवाने जा रही हैं. इस बारे में वे बताती हैं- आप सभी के मैसेज के लिए शुक्रिया. मैं आप सभी को बताना चाहती हूं कि मैंने खुद को घर में आइसोलेट कर लिया है. मैं अपना कोरोना टेस्ट करवाने जा रही हूं. अब मालूम हो कि पायल को अपना कोरोना टेस्ट इसलिए करवाना पड़ रहा है क्योंकि कुछ दिन पहले वे रामदास अठावले के संपर्क में आई थीं जो इस समय कोरोना से जंग लड़ रहे हैं. अठावले अभी अस्पताल में भर्ती हैं और उनका इलाज जारी है.

Thank you everyone for your messages! Yes I would like to tell this that I have too isolated myself, till I get my Covid tests done.

रामदास अठावले की पार्टी में हुईं शामिल

इस बारे में कुछ दिन पहले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने ट्वीट कर जानकारी दी थी. उन्होंने पोस्ट शेयर कर लिखा था- मैं कोरोना पॉजिटिव पाया गया हूं और डॉक्टरों की सलाह पर कुछ दिनों के लिए अस्पताल में भर्ती हुआ हूं. मेरे संपर्क में जो भी लोग आए हैं वे भी अपना कोरोना टेस्ट करवा लें. अब कोरोना पॉजिटिव होने से एक दिन पहले ही अठावले ने पायल घोष को अपनी पार्टी की सदस्यता दिलवाई थी. ऐसे में ये सभी के मन में चल रहा था कि पायल खुद को आइसोलेट करती हैं या नहीं, अब उन्होंने ऐसा करने का फैसला ले लिया है. ऐसे में हर किसी को उनकी कोरोना रिपोर्ट का इंतजार है.

I have tested #COVID19 positive and as per advise of Doctors I have been hospitalised for few days. Those who have been come in contact with me are advised to get COVID-19 tests done. Take Care & Stay Safe