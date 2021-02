प्रियंका चोपड़ा ने बताया, कैसी थी परिणीति की The Girl on the Train

एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा की फिल्म The Girl on the Train नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है. फिल्म की कहानी को एक तरफ मिक्स रिस्पॉन्स मिल रहे हैं, वहीं परिणीति की एक्टिंग सभी का दिल जीत रही है. बबली गर्ल वाली इमेज को पीछे छोड़ एक इंटेंस रोल निभा गईं परिणीति को काफी तारीफें मिल रही हैं. अब इस लिस्ट में एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा का नाम भी जुड़ गया है जिन्होंने बताया है कि उन्हें अपनी बहन की ये फिल्म कैसी लगी है.

प्रियंका को कैसी लगी परिणीति की नई फिल्म?

प्रियंका चोपड़ा ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करते हुए बताया कि वे परिणीति की ये नई फिल्म देख रही हैं. फिल्म का एक सीन शेयर करते हुए प्रियंका ने लिखा है- तुम पर बहुत गर्व है तिशा. The Girl on the Train रिलीज हो गई है. अब प्रियंका का इतना कहना ही बताता है कि उनकी नजरों में परिणीति का करियर में सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट सफल हो गया है. एक्ट्रेस का कंफर्ट जोन से बाहर निकल ऐसा रोल प्ले करना एक सही फैसला साबित हुआ है. वैसे क्योंकि परिणीति को अपनी बड़ी बहन से इतनी तारीफ मिली, ऐसे में उनकी तरफ से भी छोटा लेकिन दिल जीतने वाला जवाब आया है.

देखने लायक है परिणीति की फिल्म?

परिणीति ने लिखा है- थैंक्यू मिमी दीदी. वहीं कई सारे इमोजी के जरिए परिणीति ने ये भी बता दिया है कि वे प्रियंका से तारीफ पाकर काफी उत्साहित और खुश हैं. वैसे इस नई फिल्म की बात करें तो इसमें परिणीति के अलावा कीर्ति कुल्हारी, अविनाश तिवारी जैसे स्टार भी अहम रोल निभा रहे हैं. फिल्म का एक्टिंग डिपार्टमेंट खासा मजबूत रहा है और तमाम सेलेब्स ने बढ़िया काम किया है. वहीं कहानी क्योंकि एक किताब पर आधारित रही है, ऐसे में कुछ सीन्स एकदम प्रिडिक्टेबल हैं तो कुछ सीधे हैरान करने वाले दिखे हैं. वैसे सोशल मीडिया की दुनिया ने तो परिणीति कि इस नई पेशकश को खासा पसंद किया है और उनकी एक्टिंग की भी काफी तारीफ देखने को मिल रही है.

परिणीति की अपकमिंग फिल्म

अब एक तरफ परिणीति की The Girl on the Train को पंसद किया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट को लेकर भी बड़ी घोषणा हो रही हैं. बताया जा रहा है कि परिणीति की साइना नेहवाल वाली बायोपिक को इसी साल 26 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज किया जा सकता है. मेकर्स अपनी इस फिल्म को लेकर काफी उत्साहित हैं और उन्हें पूरी उम्मीद है कि दर्शक इस फिल्म की वजह से थिएटर तक जरूर पहुंच जाएंगे.