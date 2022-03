Will Smith के थप्पड़ कांड पर Paresh Rawal ने ली चुटकी, बोले- कॉमेडियंस हर जगह खतरे में हैं

ऑस्कर 2022 के बारे में जब भी बात की जाएगी हॉलीवुड एक्टर विल स्मिथ का विवाद जरूर जहन में आएगा. ऑस्कर के स्टेज पर होस्ट को थप्पड़ मारने का विवाद दुनियाभर में गरमाया हुआ है. विल स्मिथ ने क्रिस रॉक से पब्लिकली माफी मांग ली, लेकिन फिर भी ये विवाद इतनी जल्द खत्म होते हुए नहीं दिख रहा. विल स्मिथ के एक्शन पर लोग चुटकी ले रहे हैं.

परेश रावल का ट्वीट वायरल

अब बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर और कॉमेडियन परेश रावल का मजेदार ट्वीट सामने आया है. इसमें उन्होंने कॉमेडियंस के प्रति सहानुभूति दिखाई है. परेश रावल ने विल स्मिथ के थप्पड़ कांड पर रिएक्ट करते हुए लिखा- कॉमेडियंस हर जगह खतरे में हैं. चाहे वो क्रिस हो या जेलेंस्की. अपने ट्वीट में परेश रावल ने क्रिस रॉक (जिन्हें विल स्मिथ ने ऑस्कर इवेंट में थप्पड़ मारा था) और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का जिक्र किया है.

Comedians are in Danger everywhere , be it Chris or Zelensky !!!