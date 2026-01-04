परमवीर चीमा को कैसे मिली सनी देओल की बॉर्डर 2? एक्टर ने कहा- डायरेक्टर ने मेरी...

फिल्म 'तेरे इश्क में' के बाद एक्टर परमवीर सिंह चीमा 'बॉर्डर 2' से बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं. यह एक्टर इस वॉर ड्रामा में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं. जिसमें सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी भी हैं. परमवीर ने फिल्म में अपनी कास्टिंग को लेकर खुलासा किया है.

हाल ही में, 'बॉर्डर 2' का पहला गाना, जिसका टाइटल 'घर कब आओगे' को राजस्थान के जैसलमेर में लोंगेवाला-तनोट में लॉन्च किया गया. गाने के लॉन्च के बाद परमवीर ने बताया कि उन्हें फिल्म में कैसे कास्ट किया गया.

दरअसल Zoom से बात करते हुए, एक्टर ने वेब सीरीज 'टब्बर' को अपनी पहचान बनाने का श्रेय दिया. परमवीर इंडियन OTT स्पेस में एक जाना-माना नाम रहे हैं. 2025 में उन्हें नेटफ्लिक्स पर 'ब्लैक वारंट' के लिए ग्लोबल फेम मिला था.

'बॉर्डर 2' पर परमवीर चीमा क्या बोले?

परमवीर ने 'बॉर्डर 2' में कास्ट होने के बारे में बात की. उन्होंने कहा, 'अनुराग सर ने 'टब्बर' देखी थी, और सच कहूं तो मुझे टाइपकास्ट होने का थोड़ा डर था, इसलिए मैंने उनसे इस बारे में बात की... मैंने उनसे कहा, 'इसमें पगड़ी नहीं पहनते हैं, यह हरियाणा रेजिमेंट है.' उस बातचीत के बाद एक रीडिंग हुई जो उन्होंने पहले कभी नहीं की थी. उन्होंने हरियाणवी लहजे में परफॉर्म किया, एक ऐसा क्षेत्र जिसे उन्होंने पहले कभी स्क्रीन पर एक्सप्लोर नहीं किया था.

उस रीडिंग के कॉन्फिडेंस ने फैसला पक्का कर दिया, और परमवीर को एक ऐसे रोल में कास्ट किया गया. जिसमें पूरी तरह से नई आवाज और लय की जरूरत थी. एक डायलेक्ट कोच होने के बावजूद, लहजा उन्हें स्वाभाविक रूप से आया, जो असल जिंदगी की बातचीत और सहज ऑब्जर्वेशन से बना था.

'ब्लैक वारंट' के अलावा, परमवीर ने SonyLIV की 'चमक' में भी काम किया है. उनके किरदार का नाम काला है, और वह एक रैपर है जो अपने पिता तारा सिंह की मौत का पता लगाने के लिए पंजाब लौटता है.

कब रिलीज होगी 'बॉर्डर 2'

'बॉर्डर 2' को गुलशन कुमार और टी-सीरीजृ ने जे.पी. दत्ता की जे.पी. फिल्म्स के साथ मिलकर बनाई है. इस वॉर फिल्म को भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, जे.पी. दत्ता और निधि दत्ता ने प्रोड्यूस किया है और अनुराग सिंह ने डायरेक्ट किया है. इसमें मोना सिंह, सोनम बाजवा, अन्या सिंह, मेधा राणा और अन्य कलाकार भी हैं, और यह 23 जनवरी को रिलीज होगी.

