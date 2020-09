5 साल की पाकिस्तानी लड़की संग हैवानियत, सेलेब्स ने सोशल मीडिया पर जताया गुस्सा

कभी-कभी इंसान क्रूरता की हद पार कर देता है और इस वजह से हर बार समाज को शर्मसार होना पड़ता है. ऐसा ही एक भयानक हादसा पाकिस्तान की एक 5 साल की बच्ची के साथ किया गया जिसके बाद से पाकिस्तान की जनता में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है. पाकिस्तान में 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है जिसने सभी को हिला कर रख दिया है. इस मामले पर अब सेलेब्स के रिएक्शन भी आने शुरू हो गए हैं.

मामले की बात करें तो 5 साल की मारवाह पुरानी सब्जी मंडी के इलाके से लापाता हो गई और दो दिन बाद उसकी लाश मिली. पाकिस्तान में आए दिन ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें लड़कियों और महिलाओं के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है. रिपोर्ट्स की मानें तो लड़की की डेड बॉडी कचड़े के ढेर में पाई गई. रिपोर्ट्स में ये भी सामने आया कि लड़की को जलाने के बाद उसका रेप किया गया. इसी के बाद से मामले पर पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आक्रोश देखने को मिल रहा है. #JusticeForMarwah सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है और इसके तहत पाकिस्तानी सेलेब्स समेत दुनियाभर के लोग बच्ची के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं.

पाकिस्तानी सिंगर सॉन्गराइटर असिम अजहर ने ट्वीट करते हुए लिखा- कितनी और मारवाह के साथ ऐसा किया जाएगा, आखिर हमें जागने में कितना वक्त लगेगा. मुझे माफ कर दो मारवाह. यहां ये ज्यादा टेंशन है कि कौन कैसे कपड़े पहन रहा है. कौन किससे शादी कर रहा है. कौन सिया है कौन सुन्नी. अगर कुछ नहीं है तो वो है इनसानियत. #JusticeForMarwah.

⚠️Marwa. Raped her,beat her,ripped off her face & burned her She was 5 The image we have of her is a smiling child holding our national flag. I have been asking 2be heard,for 7 years,since Kasur. We desperately need a deep rooted,wide spread National Prevention/Protection Plan

How can we expect men who have little to no respect for any female life to even think twice before raping,murdering & throwing a little girls body in to a pile of rubbish? Promoting Equality & justice for girls & women may not be our answer but it’s a bloody good place to start!