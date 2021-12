पाकिस्तान में श्रीलंकाई नागरिक की हत्या पर भड़कीं Mahira Khan, इमरान खान से मांगा जवाब

पाक‍िस्तान के सियालकोट में श्रीलंका निवासी एक शख्स की निर्मम हत्या ने हंगामा खड़ा कर दिया है. पाक‍िस्तानी एक्ट्रेस माह‍िरा खान ने भी इस घटना पर अपना गुस्सा दिखाया है. माह‍िरा ने घटना की निंदा करते हुए पाक‍िस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से इसका जवाब मांगा है.

माह‍िरा ने ट्वीट किया- 'शर्मनाक! घृणा हो रही है, आपसे उम्मीद है @ImranKhanPTI, इसके जवाब के लिए, न्याय के लिए और इस संकट को देश से बाहर निकाल फेंकने के लिए.' पीएम इमरान खान ने भी ट्वीट कर लिखा 'सियालकोट की फैक्ट्री में इस खौफनाक हमले और श्रीलंका के मैनेजर को जिंदा जलाने की घटना पाक‍िस्तान के लिए शर्मनाक दिन रहा. मैं मामले की जांच करवा रहा हूं और इस घटना के जिम्मेदार लोगों को कानून के तहत सजा दिलाने में कोई चूक नहीं बरती जाएगी. गिरफ्तारी की प्रक्रिया जारी है.' अन्य नेताओं ने भी घटना की आलोचना की है.

