Aashiqon Ki Colony Song: 'आशिकों की कॉलोनी' में दिशा पाटनी संग शाह‍िद कपूर, दिखी सिजलिंग केमिस्ट्री

'आशिकों की कॉलोनी' गाने में दिशा पाटनी और शाहिद कपूर ने लगाई आग (Photo: Screengrab)
डायरेक्टर विशाल भारद्वाज और एक्टर शाहिद कपूर की जोड़ी एक बार फिर कुछ कमाल करने के लिए तैयार है. उनकी फिल्म 'ओ रोमियो' के चर्चे हर तरफ हो रहे हैं. इस बीच पिक्चर का नया गाना रिलीज हो गया है. इस गाने का नाम 'आशिकों की कॉलोनी' है. इसमें आपको एक्ट्रेस दिशा पाटनी का सिजलिंग अवतार देखने को मिलेगा. साथ ही शाहिद कपूर संग उनकी केमिस्ट्री आपका पारा बढ़ाएगी.

शाहिद-दिशा की केमिस्ट्री ने लगाई आग

गाने की शुरुआत शाहिद कपूर के अपने रोमियो अवतार में स्टाइल मारने से होती है. उनके हाथ में बंदूक की शेप वाली शराब की बोतल है. वो एक महफिल में हैं, जहां उनके गैंग के बाकी लोग उन्हें चियर कर रहे हैं. फिर शाहिद किसी राजा की तरह डांस परफॉरमेंस देखने के लिए बैठ जाते हैं. इसके बाद पर्दा उठता है, गाने की सुंदरी दिशा पाटनी से. दिशा अपने बेमिसाल फिगर और बढ़िया डांस मूव्स से हीरो के साथ-साथ दर्शकों का भी दिल लुभा रही हैं.

इस गाने में शाहिद कपूर और दिशा पाटनी का रोमांस अलग ही है. दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें, बांहों में बांहें डाले हुए हैं. शाहिद, दिशा के लिए पूरा पान चबाने को तैयार हैं. दोनों की केमिस्ट्री एकदम फायर है. इसके अलावा शाहिद के डांस मूव्स तो दिशा को भी पीछे छोड़ रहे हैं. दोनों को पर्दे पर साथ देखना काफी बढ़िया है. इस गाने के जरिए दिशा पाटनी को काफी वक्त के बाद आइटम सॉन्ग करते देखा गया है. उनका चार्म जबरदस्त है.

कब रिलीज होगी शाहिद की फिल्म?

फिल्म 'ओ रोमियो' में शाहिद कपूर और दिशा पाटनी के साथ-साथ तृप्ति डिमरी, अविनाश तिवारी, नाना पाटेकर और फरीदा जलाल नजर आने वाली हैं. बताया जा रहा है कि फिल्म की कहानी जाने माने गैंगस्टर हुसैन उस्तरा और सपना दीदी की असल जिंदगी से प्रेरित है, जिन्होंने गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम को खत्म करने के लिए हाथ मिलाया था. डायरेक्टर विशाल भारद्वाज की ये फिल्म 13 फरवरी को सिनेमाघरों में दस्तक देगी. इसका क्लैश शनाया कपूर और आदर्श गौरव की पिक्चर 'तू या मैं' से होगा.

