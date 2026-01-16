'ओ रोमियो' का पहला गाना आउट, शाहिद और तृप्ति की दिखी रोमांटिक केमिस्ट्री, फैंस हुए दीवाने

बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर के फैंस बेसब्री से फरवरी का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि उनकी फिल्म 'ओ रोमियो' रिलीज होने वाली है. इस फिल्म में वह बिल्कुल अलग अवतार में नजर आने वाले हैं. इस बीच मेकर्स ने फिल्म का पहला गाना 'हम तो तेरे ही लिए थे' रिलीज कर दिया.

इस गाने के साथ ही विशाल भारद्वाज और गुलजार की जोड़ी एक बार फिर बड़े पर्दे पर लौटी है. साथ ही में अरिजीत सिंह की आवाज ने गाने का वजन बढ़ा दिया है. ये वो ही गाना है, जो 'ओ रोमियो' के टीजर में सुनाई दिया था.

शाहिद-तृप्ति की जबरदस्त केमिस्ट्री

'हम तो तेरे ही लिए थे' गाने में तृप्ति डिमरी और शाहिद कपूर के बीच जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिल रही है. खास बात ये है कि दोनों पहली बार किसी फिल्म में साथ नजर आ रहे हैं. इस गाने में प्यार, रोमांस, नाराजगी, परवाह और इमोशन सब कुछ देखने को मिल रहा है. शाहिद का लुक भी देखने लायक है. जबकि तृप्ति अपनी अदाकारी से सभी को अपना दीवाना बना रही है. दोनों का लिप-लॉक भी देखने को मिला है. इस गाने में अविनाश तिवारी की झलक भी दिखी है.

गुलजार ने लिखे गाने के बोल

विशाल भारद्वाज ने इस फिल्म का संगीत दिया है और गाने पर गुलजार ने अपनी कलम का जादू दिखाया है. वहीं रोमांटिक गानों के किंग अरिजीत सिंह की आवाज इस गाने को और खूबसूरत बना रही है. गाना स्लो और रोमांटिक है. सोशल मीडिया पर अभी से ट्रेंड करने लग गया है.

कब रिलीज होगी फिल्म?

नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट के बैनर और डायरेक्टर विशाल भारद्वाज के डायरेक्शन में बनी ओ'रोमियो वैलेंटाइन वीक में 13 फरवरी 2026 को रिलीज होगी. इस फिल्म में दिशा पटानी, विक्रांत मैसी, तमन्ना भाटिया, फरीदा जलाल, नाना पाटेकर, अविनाश तिवारी, अरुणा ईरानी, ​​हुसैन दलाल, रेश लांबा और राहुल देशपांडे भी इस फिल्म का हिस्सा हैं.

कुछ दिन पहले ही फिल्म का टीजर रिलीज किया गया था. जिसे काफी पसंद किया है. वहीं पहले ही गाने पर भी फैंस का खूब प्यार मिल रहा है. देखना होगा अगले महीने फिल्म बड़े पर्दे पर क्या कमाल दिखाती है.

