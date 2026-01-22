'ओ रोमियो' में फरीदा जलाल-शाहिद कपूर ने दीं गालियां, विशाल भारद्वाज ने किया बचाव, बोले- फिल्मों में बीप नहीं...

फिल्मों में हिंसा और गालियों के इस्तेमाल पर अक्सर ही सवाल उठते रहते हैं, लेकिन फेमस डायरेक्टर विशाल भारद्वाज ने इस पर बेबाकी से अपनी राय रखी है. अपनी नई फिल्म 'ओ रोमियो' के ट्रेलर लॉन्च के दौरान उन्होंने कहा कि फिल्में समाज का आईना होती हैं और उनमें दिखाई जाने वाली भाषा या हिंसा असल जिंदगी से ही प्रेरित होती है.

भारद्वाज का मानना है कि सिनेमा को लेकर समाज का दोहरा रवैया ठीक नहीं है, क्योंकि जो चीजें हम असल जिंदगी में अनदेखी कर देते हैं, पर्दे पर देखते ही उन पर आपत्ति जताने लगते हैं. उन्होंने गालियों को सेंसर करने के बजाय उन्हें कहानी की जरूरत के हिसाब से पेश करने का सपोर्ट किया.

गालियों पर क्या बोले विशाल भारद्वाज?

फिल्म O'Romeo के ट्रेलर लॉन्च के मौके पर विशाल भारद्वाज ने खुलकर बात की. उन्होंने कहा, 'हमें फिल्मों में गालियों पर 'बीप-बीप-बीप' लगाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए. एक समाज के तौर पर हम बहुत पाखंडी हैं. जब सड़क पर कोई गाली देता है तो हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वही चीज पर्दे पर दिखते ही बवाल शुरू हो जाता है.'

उन्होंने जोर देकर कहा कि सिनेमा केवल वही दिखाता है जो हमारे आस-पास घट रहा है. अगर आज फिल्मों में हिंसा है, तो वह इसलिए है क्योंकि समाज में भी हिंसा बढ़ रही है. इसके अलावा फिल्ममेकर ने गालियों पर दिलचस्प नजरिया पेश करते हुए कहा, 'अगर स्लैंग और गालियों का इस्तेमाल सही संदर्भ में किया जाए, तो उनमें भी एक तरह की कलात्मकता होती है. कविता की तरह ही.'

एक्ट्रेस फरीदा जलाल ने दी गाली

O'Romeo के टीजर में दिग्गज एक्ट्रेस फरीदा जलाल को गाली देते हुए सुना जा सकता है. इस पर बात करते हुए डायरेक्टर विशाल ने किस्सा सुनाया. उन्होंने बताया कि जब वे फरीदा जलाल के पास फिल्म का ऑफर लेकर गए, तो उन्हें हिचकिचाहट हो रही थी. फिल्म में फरीदा के किरदार को अपने ऑन-स्क्रीन पोते (शाहिद कपूर) को गालियां देनी थीं.

भारद्वाज ने जब उन्हें बताया कि भाषा थोड़ी 'कड़क' होगी, तो फरीदा जलाल ने बड़ी सहजता से इसे स्वीकार कर लिया. उन्होंने पूरी शिद्दत से वह सीन किया और आज वह डायलॉग सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. खुद फरीदा जलाल ने भी कहा कि एक कलाकार के तौर पर वे खुद को सीमित नहीं रखना चाहती थीं, इसलिए उन्होंने यह रोल दिल से किया.

कब रिलीज होगी फिल्म?

वहीं फिल्म की बात करें तो 'ओ रोमियो', हुसैन जैदी की मशहूर किताब 'माफिया क्वींस ऑफ मुंबई' पर आधारित है. फिल्म में शाहिद कपूर के साथ तृप्ति डिमरी, नाना पाटेकर, अविनाश तिवारी, तमन्ना भाटिया, फरीदा जलाल और दिशा पटानी नजर आएंगे. यह फिल्म 13 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है.

